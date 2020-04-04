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新冠病毒可以「空氣傳播！」　指揮中心回應了：須符合2項條件

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中央流行疫情指揮中心，周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國家科學院（National Academy of Sciences）有研究發現，新冠肺炎可以透過空氣傳播。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩4日表示，病毒在「特定條件」下確實可能透過空氣傳染，但普通情形下目前認為不會出現。

美國國家科學院院長芬伯格1日寫信給白宮，指稱有研究發現新冠肺炎除了透過咳嗽、打噴嚏等方式傳播外，一般說話與呼吸也可能傳播病毒。

請繼續往下閱讀...

指揮中心疫情監測組組長周志浩4日表示，美國實驗是在嚴格的「溫度、濕度」環境下進行，才能觀察到病毒透過空氣傳播，目前認為在普遍的情況下，病毒透過空氣傳播的機率極小。

香港大學日前與美國馬里蘭大學合作研究，發現感染季節性冠狀病毒的患者中，不戴口罩的情況下「3成的人呼氣帶有病毒」，隔著口罩後病毒就會減至零，而新冠病毒與季節性冠狀病毒類近，病毒大小也可能相近。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，儘管患者呼氣中帶有病毒，仍不確定是否會傳染他人，目前社區上有「無症狀患者」情況，因此民眾還是應該戴上口罩，否則無症狀患者以為自己沒染病就不戴口罩，可能就會造成傳播鏈。

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