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墾丁大街一天巨變！指揮中心進駐4hrs…警強制上套「路人全變了」

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記者柯振中、吳奕靖／屏東報導

清明連假期間，屏東恆春的墾丁大街湧入大批觀光客，引起外界對新冠肺炎疫情的恐慌。對此，屏東縣防疫指揮中心4日增設恆春前進指揮所，進駐恆春警局分局，一同協助抗疫，恆春分局也前往墾丁大街，強勢勸導民眾戴上口罩，同時控管南北出口交通。

▲因應旅遊人潮，屏東縣府進駐恆春半島全面防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣府進駐恆春半島全面防疫。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣長潘孟安指出，目前的觀光人潮對地方來說，是又愛又怕，一方面希望觀光客進來，促進經濟，又怕造成疫情擴散，為了防疫優先，即使可能影響民眾的興致，縣府仍要全面警戒。

▼恆春分局員警在墾丁大街宣導，要求民眾戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼墾丁大街,指揮中心,恆春,恆春分局,戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

為了協助地方抗議，屏東縣防疫中心4日前往恆春半島，增設緊急指揮中心，由縣長親自坐鎮，與行政院副院長陳其邁、警政署長陳家欽開會，調整防疫措施。

此外，為了防控疫情，恆春分局派出許多警力，前往墾丁大街，實行車輛南北分流，同時在路上勸導民眾戴口罩，若遇上外國遊客沒有口罩，還會直接發放，要求當場戴上，勸導力度相當大。

恆春分局長陳鴻忠說，員警配合衛生局、恆春鎮衛生所等單位，對墾丁大街的商家、住宿業者進行防疫宣導，同時在墾丁大街的南北出口派駐員警、對進入的民眾勸導戴口罩、保持安全距離，配合政府相關防疫措施，以確保國人健康安全。

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▼墾丁大街的民眾都戴上口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼墾丁大街,指揮中心,恆春,恆春分局,戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼墾丁大街,指揮中心,恆春,恆春分局,戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼墾丁大街,指揮中心,恆春,恆春分局,戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼墾丁大街,指揮中心,恆春,恆春分局,戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼墾丁大街,指揮中心,恆春,恆春分局,戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼墾丁大街,指揮中心,恆春,恆春分局,戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

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