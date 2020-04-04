聯繫陳家欽了！徐國勇視察墾丁防疫　呼籲「保持社交距離」





▲徐國勇前往屏東視察防疫工作。（圖／翻攝自徐國勇臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部長徐國勇和警政署長陳家欽日前因「部長函送署長」一事引發喧然大波，這次徐國勇透過臉書提到，因為防疫需求聯繫陳家欽前往屏東視察。他也呼籲國人面對疫情不可大意。

徐國勇4日透過臉書表示，清明連假期間，國人們都想走出戶外透透氣，因此昨日在墾丁大街上出現擁擠的人潮，沒有保持室外1公尺以上的社交距離，也有不少遊客在人群中卻沒戴口罩的情形。

徐國勇提到，「上午即與警政署陳家欽署長聯繫，請他儘速到屏東縣的防疫指揮中心恆春前進指揮所掌握現場狀況」。他說，稍早自己也到了墾丁國家公園管理處，向墾管處同仁以及保七總隊同仁了解情形，並感謝墾管處、保七總隊、屏東縣警局同仁執勤辛勞。

徐國勇再次提醒，出遊時應與他人保持室外1公尺以上、室內1.5公尺以上的社交距離；若無法保持社交距離時，則應配戴口罩，保護自己及他人。而中央流行疫情指揮中心稍早也已發佈國家級警報，提醒民眾勿前往人潮擁擠的景點。

徐國勇強調，在快樂出遊的同時，也必須注意疫情仍嚴峻，不可大意，保護自己、保護他人，不要讓疫情擴散。

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