防疫不忘連繫鄉親情　桃園台南同鄉會「櫻花」想見您快閃聚

▲疫情期間，桃園台南同鄉會「櫻花」想見您快閃聚，以拱手表示祝福。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間但「櫻花」想見您！桃園市台南同鄉會定期舉辦聯誼活動，以連繫鄉親情誼，然今年受疫情影響，連月來，取消鄉親聚會活動，日前發出「櫻花櫻花想見你」快閃行動，以「踢腳代表握手、拱手表示祝福」相約在桃園區南崁溪左岸賞櫻，互道安好後即快閃，為這場另類的相聚，留下特別的回憶。

桃園市台南同鄉會理事長黃輝福4日指出，新冠肺炎疫情嚴峻，該會為避免群聚感染，考量鄉親平安健康，連月來，取消新春團拜、理監事會議、南下尋根、會員聯誼等大小活動。由於，桃園區三民運動公園的櫻花已盛開，該會日前特別規畫一個非典型的快閃活動，邀請同鄉會理監事們到戶外見面問好。

▲拿下口罩，鄉親以「踢腳代表握手」留下特別的回憶。（圖／翻攝自網路）

這場「櫻花櫻花想見你」的快閃行動，於329一大早8點在三民運動公園的櫻花區會合，參加的鄉親有人走路、或騎U-bik、或開車抵達。活動採不報名、不集合點名，以Line群組通知，大家見面問聲好，距離一公尺，並以踢腳代表握手、拱手表示祝福。

同鄉會副總幹事黎傳文說，快閃聚的個人物品如口罩、早餐、礦泉水等需自備，當天早到的鄉親有的先到虎頭山運動後，回到會合點，和鄉親老友打招呼，也有人準時到會合點後，一起沿南崁溪左岸到印象大橋來回健行約3公里，或者到會合踢腳(打個招呼)即快閃。

►我沒有遲到，是時間遲到了！