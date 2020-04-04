上課啦！內政部國文第一課「與防疫沒距離」　這題「完美造句」超重要





▲內政部用國文課本造句來宣導防疫。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

內政部不斷宣導要勤洗手、在公共場所保持社交距離等，4日碰上清明節與兒童節連假，製作出類似小學生造句題目的圖片，就是要提醒民眾不要忘記防疫，以及最新上路的搭捷運、公車等大眾運輸必須戴口罩。內政部有趣的圖片讓網友們扮起國文老師，糾正圖片中其他錯誤。

「清明假期不忘防疫，小編幫你補寫幾個造句功課。」內政部4日在臉書上提到，完美的造句靈感來自完美的防疫距離，在公共場所社交距離，室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上；若無法保持距離，請戴上口罩安全防疫。

至於民眾好奇的學校、辦公室是否需要強制戴口罩？內政部提到，學校、辦公室等特定人聚集場合，保持室內通風，人與人之間適當距離，做好健康監測，就可以不用強制戴口罩。

最後，內政部呼籲民眾，連假期間「不忘防疫、保護自己，勤洗手、量體溫，搭乘大眾運輸要戴口罩！有空閒多多視訊、簡訊關心親朋好友。居家檢疫者也要耐住想出去放風的心，乖乖待在家喔！」

內政部也在臉書上貼出一張照片，模仿學生造句，其中第二題寫著「小明今天跟我說：沒有口罩就有距離。」而一旁則有模仿老師改作業的方式，用紅字寫上「聽小明的話就對了！」並且打上3顆星星。有趣的是，若有錯字的話，旁邊還會寫扣分，讓不少網友扮演起國文老師，認為第二題也應該要加上下引號。

網友們表示，「可以求數學小教室開班嗎？覺得很多人需要上課」、「這真的很符合現在小孩寫造句錯的邏輯」、「就馬上被警察帶走了」、「第五題也扣分扣太重了」、「罩好難寫」、「第2題明明就會寫正確的罩⋯⋯」、「第3題應該"X"，現在的連假根本不應該出去玩！！（怒摔）」、「第二題 請補上下引號。臂 是肉 不是月。距的巨 工要凸出去。」、「第二題冒號後面要加上下引號，還要再扣一分」。

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