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酒駕升官、量身佔缺　陳家欽被控偽造文書肇因一次看

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▲▼警政署長陳家欽視察新北市警察局指導2020大選查賄、布雷。（圖／記者陳豐德翻攝）

政治中心﹑突發中心／台北報導

警政署長陳家欽之前因為秘書張博鈞升遷案驚動政壇，接著又被踢爆署長室3位專員掛名刑事局職缺，面對新冠肺炎疫情日趨嚴峻，全國員警積極投入防疫工作，即便如此，內政部在經過政風調查後，認為事涉及警政紀律與全國士氣，非同小可，正式將全案移送北檢偵辦，而此舉也在國內警政史上創下了署長因案被調查的首例。

內政部此次以涉嫌偽造文書等罪嫌移送檢調偵辦的名單共有5人，除了陳家欽外，還包括警政署人事室主任張淑芳、署長辦公室專員吳正傑、渠正慈、王文助。

據透露，在內政部調查過程中，除了蒐集各方事證外，也接獲了檢舉信函，而就連部長徐國勇本人也曾接過多位2線3星警官的投訴或舉報。

陳家欽被舉發的人事爭議始於辦公室秘書張博鈞曾酒駕致人受傷，但他仍堅持拔擢。張博鈞2018年在高雄市涉嫌酒後駕車撞傷民眾，事後警政署震怒下令懲處調到刑事局擔任偵查正，但今年1月他卻被拔擢調升2線4星專員，甚至重回警政署署長室服務。

對於張博鈞酒駕肇禍到升任專員時間不到2年，與一般警員酒駕肇事後動輒記過調地列教育輔導對象，甚至品操遭註記無法擔任重要警職淒慘下場差異甚多，消息一出後立刻引發外界抨擊與警界反彈，警政署在2月10日晚間也緊急做出處置，認為此人事任命確有爭議造成社會觀感不佳，宣布註銷張博鈞調升的人事令。

根據內政部接獲舉報指出，陳家欽的署長辦公室秘書吳正傑 、渠正慈、王文助3人，以「職務歷練」為由調動至刑事警察局，警政署在發布此3人為刑事警察局2線3星警務正後，沒過多久，又再發文全國海選徵調署長辦公室2線4星專員，而這三人最後也雀屏中選，接著警政署又發函刑事局要求三人繼續支援署長辦公室，「這樣不就是集體串通合謀，做出人事假異動嗎？」

舉報人也向內政部指出，人事主任張淑芳涉嫌偽造文書與違反行政程序法相關規定，而陳家欽就是參與實施這個偽造公文書的構成要件行為，「張淑芳預謀規劃短期內徵調署長辦公室專員職缺，明知吳正傑、渠正慈、王文助三人捏造不實職務報告，但又配合簽辦公文送給陳家欽核定發布，損害到原先既有存記調至刑事局服務的員警權益」。

事實上，除了內政部的內部調查外，監察院曾去函要求內政部調查，而內政部在3月中旬也表明會秉持毋枉毋縱、絕不護短的態度進行調查，依法辦理。警政署在當時回應的是基於勤務、業務及用人需要，均依照警察人員陞遷辦法等相關規定辦理，尊重且配合監察院及內政部政風處職權及調查。

不過，整起相關的警界人事派令，在經內政部政風處等廉政單位詳查後，認為陳家欽等5人有涉及偽造文書等嫌疑，最後決定移送北檢交由司法調查釐清。

▲警政署長陳家欽11日舉行防疫超前佈署主管會報。（圖／記者張君豪翻攝）

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