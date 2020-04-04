夜市恐成防疫破口　 南警邀集花園、成功夜市業者協商達共識

▲台南市警五分局為有效防制疫情，邀請轄內花園、成功兩大夜市負責人協商，建請業者協助防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區知名花園夜市，有南部最大夜市之稱，曾被票選為最受歡迎的夜市，是台灣十大夜市之一，受歡迎的程度可想而知，4月2日至5日清明連假觀光客大量湧入，同時也帶來群聚感染之隱憂，恐形成防疫破口。

中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，建議民眾避免出席近距離接觸之社交活動，室外保持1公尺之距離，有效降低感染風險，台南市警五分局為有效防制疫情，4日下午3時邀請轄內花園、成功兩大夜市負責人協商，建請業者於夜市出入口處派員測量體溫、乾洗手、勸導民眾及攤商帶口罩，警方將派員協助配合執行，另請業者於出入口處及明顯處張掛「社交距離注意事項」，市政府衛生局、消防局均派員到場指導。

業者表示全力配合，另第五分局為了讓到夜市的外籍人士能熟悉社交安全距離，特別派外事員警到場，並製作圖卡進行宣導。

市警五分局長陳錦文表示，防疫為政府當前最重要工作，新型冠狀病毒可能藉由無症狀患者快速傳播，民眾到夜市人潮眾多地點應該確實保持安全距離，業者應確實做好量測體溫等措施，共同防堵疫情擴散。

►75%酒精的乾洗手來啦！