澳洲人抓緊「倒垃圾時間」秀一波　喬裝艾莎公主引14.5萬人跟風

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，澳洲在3月30日時宣布，在非必要的情況下，一律禁止出門。因此就有澳洲網友為了把握出門時機，在每一次出門倒垃圾時，特別盛裝打扮，進而引領一股新潮流，她甚至還在臉書上創立社團，邀請有興趣的人一同挑戰「變裝活動」。

據《ABC新聞》報導，在疫情期間，澳洲民眾幾乎都過著「與世隔絕」的日子，因此當地女網友丹妮爾.阿瑟（Danielle Askew）特別珍惜難得能出門的時光。丹妮爾.阿瑟每次要清理家中垃圾時，都會當成是令人興奮的郊遊，她不會只穿運動褲和拖鞋，絕對是特別喬裝。

丹妮爾.阿瑟有次還穿了的藍色禮服，並戴上皇冠，把自己喬裝成電影《冰雪奇緣》（Frozen）的女主角艾莎（Elsa）。她表示，「我必須承認我確實有焦慮，但我克服了焦慮，向人們招手」。

丹妮爾.阿瑟創辦了臉書社團「Bin Isolation Outing」，邀請同住昆士蘭州赫維灣（Hervey Bay）的朋友一同參與，不料竟在短短不到7天，還引來其他網友爭相參與，目前已經有超過14.5萬人加入社團，成為新流行。

▲▼群組上的照片五花八門，垃圾桶旁有美人魚、貓熊、神力女超人以及悠哉喝飲料的人等。（圖／翻攝自facebook.com/groups/306002627033697）

住在西澳小鎮布里奇敦（Bridgetown）的丹妮.羅伯茨（Danni Roberts）接受挑戰後表示，想不到倒垃圾這麼簡單的任務，居然能夠變得如此愉悅。

丹妮爾.阿瑟（Danielle Askew）也透露，許多人都非常感謝她，還向她留言寫道，「謝謝你為我們所處的混亂世界帶來一點光明」。