中央發防疫警訊！雲林北港朝天宮入列　縣長張麗善前往宣導防疫

▲旅遊群聚疫情警示，4日發送「國家級警報」雲林北港朝天宮也出現在列，雲林縣長張麗善前往與董事長蔡咏鍀向民眾宣導防疫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年清明節碰上難得4天連假，全台各大景點湧現人潮，央流行疫情指揮中心提高旅遊群聚疫情關注，4日發送「國家級警報」，提醒民眾務必要保持距離；其中一則警訊針對一般景點，雲林北港朝天宮也出現在列，下午雲林縣長張麗善前往朝天宮與董事長蔡咏鍀向民眾宣導防疫。

雲林北港朝天宮在清明節連假湧現香客人潮，衛生福利部疾病管制署將其併列為高人群觀光景點，以「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺，及室外1公尺以上的社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

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朝天宮董事長蔡咏鍀指出，戴口罩拜拜，媽祖一樣可聽到信徒祈求，呼籲到廟裡的民眾彼此保持1公尺以上的距離，朝天宮在各神殿備有乾洗手酒精，請香客、遊客做好個人防疫。

雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎疫情嚴峻，我們呼籲鄉親在室內空間要戴口罩並且保持1.5公尺間距的社交距離，北港朝天宮平時香火鼎盛，很多鄉親來祈求平安，因為今日被公佈為人數較高也是觀光人次最多的地方，感謝所有鄉親對我們北港朝天宮媽祖的虔誠信仰，但還是宣導請大家記得戴口罩才能入內，希望大家能自備口罩。

張麗善更呼籲，希望鄉親能夠在家裡休息就不要外出到人群眾多的地方，保護自己也保護他人，也保護我們社區的民眾，這是最基本的，請大家多多的注意自己的身體健康狀況。

雲林縣警察局北港警分局長王立徳亦親率各級主管前往朝天宮加強宣導，呼籲大家了解擁擠的風險，落實個人防疫。

▲北港警分局長王立徳亦親率各級主管前往朝天宮加強宣導，呼籲大家了解擁擠的風險，落實個人防疫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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