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美國首家銀行宣告倒閉！疫情下金融業第1槍　FDIC將接管

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（圖／路透）

▲疫情衝擊，美國出現首家倒閉的銀行。（圖／路透）

圖文／CTWANT

美國新冠肺炎疫情嚴峻之際，西維吉尼亞州的Barboursville的小型銀行The First State Bank宣布破產，成為疫情後首家倒下的銀行。美國聯邦存款保險公司（FDIC）表示，原本的業務將由MVB Bank接管，客戶將會自動轉到MVB Bank旗下。

FDIC指出，The First State Bank長期以來都有資本和資產質量問題，自2015年以來財務一直陷入困境，直到銀行2019年12月31日的財務報告顯示，資本水平太低，根據聯邦和州法律已無法繼續經營。

為保障存款人，FDIC表示，The First State Bank總資產約為1.524億美元，存款總額為1.395億美元，後續業務將由西弗吉尼亞州費爾蒙特的MVB Bank承攬；除了承擔所有存款外，MVB銀行還同意購買The First State Bank約1.472億美元的資產。聯邦存款保險公司將保留剩餘資產，以備後用。

The First State Bank的4個分行將變成MVB銀行旗下的分行，於4日正常營業時間內重新開放。FDIC提醒，由於疫情期間，強烈鼓勵銀行客戶利用在線和電子銀行功能，減少與人群接觸機會。

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