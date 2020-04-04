最高規護北京！第一入境點隔離14天後「要快速進京」否則再隔離一輪

▲北京實施嚴格的入境管控措施。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市日前實施「第一入境點」加上「隔離14天」「核酸檢測為陰性」的最嚴格入境管制措施，但官方4日又宣布，若入境者在第一入境點隔離滿14天的隔天沒有進入北京，後續若想進入北京，那還要依照境內的「返京人員規定」進行14天的居家或集中觀察。

北京市委組織部副部長張強4日在記者會上表示，為切實防範境外疫情輸入，北京從3月24日開始，部分國際航班從指定第一入境點入境，旅客在第一入境點所在城市實施檢疫並辦理入境手續，之後就地進行集中醫學觀察，但現在14天的集中醫學觀察即將期滿，有些旅客提出不知道下一步該怎麼辦，旅客的家人也擔心親人能否如期順利回京，所在社區的一些居民也擔憂這些人員回來後是否安全。

張強接著介紹了北京目前的入境措施：

第一是入境人員，須在第一入境點進行14天集中醫學觀察，觀察期滿經核酸檢測為陰性的，解除醫學觀察後，就地分流，各自返回目的地。

第二是在第一入境點集中觀察期滿14天，經核酸檢測陰性，並於集中觀察期滿當天或次日直接進京的人員，由當地提前向我市提供《指定第一入境點入境進京人員信息表》，觀察期滿後，出具集中觀察期滿證明，「人員進京前需向居住社區報告，說明集中觀察情況及進京日期，便於社區掌握，為大家回京提前做好準備。」

人員進京時，如因數據更新滯後，致使在機場、火車場站、公路卡口受阻的，可向相關站點出示集中觀察期滿證明，自行返回社區。

到達社區後，由所在社區覈實《指定第一入境點入境進京人員信息表》並做好登記，辦理小區出入證件，可不再進行居家觀察，但是需要接受社區健康監測管理。社區會提醒本人做好個人防護，如有異常情況要及時向社區報告。

第三是在第一入境點集中觀察期滿14天，經核酸檢測陰性，但沒有在集中觀察期滿當天或次日直接進京的人員，仍要執行所有返京人員均需居家或集中觀察14天的政策。