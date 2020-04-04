新冠肺炎台北市百例確診全國最多　本島僅剩2地區掛零

▲疾管署我國新冠肺炎確診人數地理分布圖。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導



新冠肺炎席捲全球，確診人數突破百萬、超過5萬人死亡。我國累積至4日上午，共348人確診、5人死亡，其中台北市確診數已達100人，為各縣市最高，其次則是新北市82人，桃園市35人排名第三，目前零確診的縣市，僅剩花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣。

根據衛福部疾管署的傳染病統計資料，自去年12月29日統計到今年4月4日上午5時43分，我國新冠肺炎確診數最高縣市為台北市100人，其次是新北市82人；6都中除台南市13人確診外，桃園市、台中市跟高雄市則依序以35、34及27人為全國3至5名；縣轄市中，則以彰化縣17人最多，亦是全國確診數第6高縣市。

除上述提到的行政區域外，目前確診數均不超過10例；零確診的縣市則有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣。

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