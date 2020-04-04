快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域封鎖」





▲侯友宜視察淡海輕軌防疫措施。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

北部女保全確診新冠肺炎，目前感染源不明，再度造成民眾恐慌。對此，新北市長侯友宜4日表示，該案目前在可控範圍之內，「相信中央會視為社區感染來處理，疫調結束後，若沒有擴散，就不需要大規模封鎖」。

侯友宜說，經過疫調得知，該女保全跟鄰居有交談，且鄰居感染後又傳播出去，造成大家的恐慌，新北市除了在面對可能社區感染的情況，做好環境消毒、垃圾清運、大樓防堵之外，也要視管控範圍大小，若有兩到三個社區零星感染，就必須要擴大規模封鎖區域，做好有效的消毒與人車管控。該案件目前查出2名確診，還在可控範圍之內，相信中央在管控範圍內視為社區感染來處理，疫調結束後，若沒有擴散，就不需要大規模封鎖。

侯友宜強調，主要高風險群是境外移入，目前境外移入確診佔了86%，是非常高的比例，當時他提出三項建議，其中包括「全面篩檢、居家檢疫」，做好全面堵塞，有狀況直接送集中檢疫，沒有狀況的回家做居家建議，若有確診或任何症狀出現，立即就醫，這樣就能達到兩道關卡，保證安全，因為有4.6％是無症狀確診，國外更多，所以他再三呼籲「全面篩檢、居家檢疫」兩項併行，堵住高危險族群。

中央流行疫情指揮中心2日宣布一名北部高級社區50多歲女保全染疫，該個案近期沒有出國史，感染源不明，女保全附近社區的一名40多歲女住戶隔日也確診，調查發現，今天確診的附近社區女住戶在女保全發病後曾一起交談，懷疑是保全傳染給住戶。