美敦促「台灣成為WHA觀察員」　華春瑩：主權國家才能參加

▲美國國務院亞太局讚台灣是防疫領袖。（圖／翻攝推特／@USAsiaPacific）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣宣布捐贈200萬片口罩給美國，美國國務院不止讚台灣是「真朋友」，雙方官員也開會討論擴大台灣國際參與。對此大陸外交部發言人華春瑩3日表示，美方現在在華採購醫療防護物資數量也非常大，不知道美方對此會怎麼評價，「世衛組織成員必須是主權國家。」

在3日的大陸外交部例行記者會上，華春瑩就「美國大讚台灣捐贈200萬隻口罩」一事表示，看來現在美方標準真的不高，台灣方面捐贈了200萬個口罩，就成了「民主典範」和美國的「真朋友」。

華春瑩提到，馬雲公益基金會和阿裡巴巴公益基金會至少已向美方捐贈100萬個口罩和50萬套新冠病毒檢測試劑盒，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）公開致謝名單中，包括現在正在遭受美方無理打壓，卻依然慷慨捐助的中國公司；中國還有一些地方省市和企業伸出援助之手，美方現在在華採購醫療防護物資數量也非常大，「不知道美方對此會怎麼評價？」

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

另外，對於台灣是否能以觀察員身份參加今年的世界衛生大會（WHA），華春瑩表示，美國政府和台灣方面應該都非常清楚，「世衛組織成員必須是主權國家。」

華春瑩指出，根據中方同世衛組織達成的安排，在符合一個中國原則的前提下，台灣醫療衛生專家可以個人身份參與技術活動；台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，獲取世衛組織發佈的突發公共衛生事件資訊，包括疫情方面資訊的通報與合作，沒有任何問題，希望有關方面不要試圖藉疫情進行政治操弄。