疫情襲全球「亞洲19國慘況曝」！他讚台灣：少數不靠封城、停班課做好防疫

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

由湖北武漢最先爆發的新冠病毒（COVID-19），疫情擴散衝擊全球，目前已有多個國家鎖國封城，首當其衝的亞洲國家更是謹慎防疫。有網友在PTT的Gossiping板上回文，整理亞洲各國「慘況」，並讚台灣「是極少數完全不靠封鎖城市、停止上課跟上班在防疫的國家之一」，話題引發熱論。

原PO文中整理出亞洲19國的狀況，「來整理一下亞洲各國目前的封鎖情況，看看亞洲目前的慘況」：

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1. 大陸：部份復工，學校停止實體課程，多數交通恢復，健康管制持續

2. 印尼：雅加達停課，學校停止實體課程，尚未全面封鎖（但是國家正在爆炸中）

3. 菲律賓：馬尼拉全面封鎖，全國宵禁，全國停課

4. 日本：全高中國中小學停課，未停工，未封鎖（但國家也在爆炸中）（網友補充：已鎖國）

5. 韓國：實體課程停止，未停工，小部份區域封鎖

6. 馬來西亞：全面停課，國家對外封鎖，部份停工

7. 越南：胡志明市與河內市全面停課，對外交通封鎖

8. 泰國：全國停課，夜店等商業地點關閉，但未停工（網友補充：開始宵禁，餐飲只能外帶，除了藥局其他店大都關了）

9. 北韓：封鎖對外交通，其他一概不明

10. 印度：小學停課，國家多處停工，對外交通封鎖

11. 蒙古：對外交通封鎖

12. 伊朗：全國停工停課交通封鎖

13. 新加坡：全面停工停課封鎖

14. 澳門：全面停課，但復工了

15. 香港：停課，部份停工

16. 卡達：停課、關閉娛樂場所

17. 阿聯：停課、少部份停工

18. 阿拉伯：停飛停課宵禁

19. 科威特：停班停課

▲蔡英文總統視察「中央流行疫情指揮中心」。（圖／記者林敬旻攝）

另外，沒什麼影響的國家則有緬甸、寮國、柬普寨、塔吉克、土庫曼、葉門、台灣。最後原PO也說，基本上，整個亞洲能在全班不停班停課的狀況下防疫，目前只有台灣做到，「當大家談到台灣壓制病例數的時候不要忘了，台灣是極少數完全不靠封鎖城市、停止上課跟上班在防疫的國家之一。」

看到貼文後，其他網友紛紛留言熱論，「覺得口罩戴好戴滿真的是防疫關鍵，台灣民眾防疫觀念很好」、「台灣加油，大家口罩戴著啊。我看馬路上很多人沒戴，不知道有沒有去密閉空間」、「除了台灣，剩下沒影響的國家數據太不透明了」、「就靠在社區感染前不少人戴口罩才有的成果啊！看看那些發現社區感染時，要花多少錢去救。」

不過也有人認為，「我是覺得最近大家有點鬆懈了」、「一堆人不注意，台灣還是有破口的，好好警惕自己不要成為破口的那個人」、「應該是大家都口罩夠、酒精夠、物資夠，就放鬆啦」、「台灣等連假過後再看看」、「台灣一放假就亂跑，還是要上班上課才不會亂跑，比較好掌握疫調行蹤」、「看到一堆人趴趴走去玩耍～就覺得不妙」、「就怕清明連假完開始大爆炸。」

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