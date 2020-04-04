「新冠肺炎是歷史上最嚴重傳染病？」　網一比…秒舉例否認：小兒科很多

▲新冠肺炎疫情持續延燒，蘆竹警分局模擬查獲檢疫對象，員警身穿防護衣與被取締者做好隔離措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發至今已逾3個月，疫情不但沒有緩解趨勢，甚至還在持續擴散。有網友就在PTT的Gossiping板上問卦「新冠肺炎是歷史上最嚴重的一次傳染疾病嗎？」文中表示，歷史上也有各種傳染病毒，像是黑死病、霍亂、天花等等，「新冠肺炎將會是歷史上最嚴重的一次傳染疾病了嗎？或已經是了呢？」

這位網友文中表示，「新冠肺炎疫情爆發至全球，各國自危，確診人數不斷攀升、經濟活動大受影響，而過去歷史上也有黑死病、霍亂、天花，乃至近代的SARS、伊波拉病毒等」，忍不住好奇問，新冠肺炎會不會是歷史上最嚴重的一次傳染疾病。

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原PO也說，「各國應該都會如實把從哪裡爆發、如何發展至結束的過程寫進歷史課本吧？而台灣的防疫措施，國際上有目共睹、防疫成績名列前茅，各應該也會寫進去讓台灣的子孫驕傲吧？」

▲民眾搭捷運紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

看到貼文後，就有人認為新冠肺炎還不是最嚴重的，「西班牙大流感才是」、「西班牙流感死了一億」、「有網路以來吧，天花不也死一堆」、「最嚴重的不應該是天花嗎」、「天花才是最可怕最嚴重的吧？其他的都不能比」、「天花：你把老子放在哪」、「黑死病嚴重多惹」、「黑死病7500萬人死亡」、「黑死病：你們在爭什麼」、「跟歷史上的瘟疫比起來小兒科很多。」

有網友則是給出分析，「交通條件也不一樣啊！現在醫療能力強，但傳播到全球速度太快，反正對全球化的趨勢是一次打擊，國際孤兒反而一枝獨秀，搞笑」、「100年前全球化程度不像現在，病毒傳播效率就有差」、「是有公衛教育之後最嚴重的，但不代表以後沒有新的，若是百年前的公衛水準，大概要死一億人。」

也有人表示，「才剛開始喔」、「我認為這次的災情很有可能超過西班牙流感」、「看你對嚴重的定義是什麼，對人類生存危害最大、影響也最深遠的應該是黑死病，影響經濟量體最大的是這一次沒錯」、「經濟影響最大是這次沒錯」、「還沒結束前台灣要一直保持下去其實壓力也很大，只能提醒大家不要太鬆懈。」

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