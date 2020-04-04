北部某旅行社停業至4/13　案335與旅行業高層敘舊喝咖啡1小時染疫

▲喝咖啡染疫案例又一起，此圖為示意圖非事件人物。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳涵茵／綜合報導

新冠肺炎持續擴散，繼案269機場接待境外移入277確診病例，一同喝咖啡遭感染後，外傳本土案例案335與案291同樣為「喝咖啡」確診，指揮中心發言人莊人祥透露，兩案例確實曾碰面一小時。

新冠肺炎重創觀光，旅行業者全面封團，北部某旅行社主管3月20日與案291（印尼境外移入）一起喝咖啡一小時染疫，知情人士透露案291為北市旅行社經營者，從峇里島返台後，曾與案335碰面，他表示：「案291都知道從疫區返台了兩人還是要碰面，現在有和案335接觸的人，人人都很擔心。」

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消息指出案335在3月23日發病，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於31日再度就醫，並告知曾和確診者接觸，當天即收治負壓隔離病房採檢，確診後相關接觸者全居家隔離中。

▲案335與案291曾於3月20日碰面。（圖／陳昱璇製）



知情人士也提到，案335表示曾全程配戴口罩進入公司會議室，衛生局則已於4月3日到公司疫調，初步認定環境感染風險低，不過業者不敢大意，已自行「主動隔離」，暫時停止營業並關閉辦公室至4月13日。

針對外界認為旅遊從業人員為染病高風險族群，一名導遊無奈表示：「東南亞早在2月中、最晚3月初就已經幾乎停團了，旅遊業雖然高風險但都已超過隔離時間，不是說導遊、領隊就容易中，雖然朋友圈會比較多重疊，但從疫區回來後再群聚，都是個人行為。」