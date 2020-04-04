「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊：要放假就待在家

▲清明連假的墾丁大街人山人海。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

清明連假4天有人選擇自律在家，但到各地觀光景點旅遊、夜市人擠人的也大有人在。重症名醫陳志金深表擔憂，質疑為了控制疫情可停班停課，「為何不能取消連假？」卻引來反對聲浪「不放假，正常上下班，不是更危險？」他也提出3層次看法反擊，「原則很簡單：要放假，就是不出門。放假還可以出遠門、去旅遊，不如不要放。」

眼看連假4天各景點、夜市湧現人潮，更別說要保持室外一公尺的安全社交距離。陳志金在粉專PO文批：「媽祖遶境都取消了，墾丁遶境沒取消？可以跟祖先請假，不能跟旅行請假？」認為政府為控制疫情可以停班停課，為何不能取消連假？「假都放了，才來勸『不要出去玩』『不要人擠人，要保持距離？』」

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陳志金提出「為何不能取消連假？」的說法引發網友熱議，卻也有人質疑「不放假，正常上下班不是更危險？」對此，他回應，要不要出去玩與放不放假並無直接關聯，提出3層次的看法反駁。

▲醫師建議想要放假，就請大家乖乖待在家。（圖／達志／示意圖）

陳志金解釋，放防疫假為規定大家待在家不能出門，屬最嚴格的封城禁足措施，但此處的放假並非真的「放假」，而是執行居家禁足。再來，放連假但未規定居家禁足，僅有勸導，民眾當然可以「自由活動的玩」，因此在不能出國情況下，自然選擇國內旅遊，但人口南北自由流動、加上旅遊區的人潮擁擠，「一旦發生傳染，要如何溯源？要如何匡出接觸者？」

面對網友提問「不放連假，正常上班，不是也要接觸人嗎？」陳志金回應，比起放防疫假的禁足，正常上班當然會接觸人，但相較之下路線固定、接觸者固定，對於未來若要追感染源或匡列接觸者，也相對容易。

以以上三層次看來，陳志金說，若疫情嚴重當然得採取非常手段放防疫假，嚴格執行居家禁足；如果疫情還能接受，即為正常上下班，有限度接觸人。他解釋，「居於這樣的思考，我才會提出，要不要考慮，『先取消接下來的連假』（疫情過後再補）？不然要不要一次補你一個月的『防疫假』？」

陳志金再三強調，此次防疫原則簡單，「要放假，在家裡休息，除非是到沒有人煙的空曠戶外走走；如果沒辦法待在家裡，一定要去人潮多的地方旅遊，不如不要放，正常上班。」