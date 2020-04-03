住戶與女保全「無罩交談20分鐘」確診！　指揮中心：兩人有一起團購習慣

▲莊人祥認為，無公開社區地點必要。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者黃可昀／綜合報導

今（3日）新增9例確診案，其中案347為女保全接觸者。有記者提問，是否可透露女保全任職的社區地點，以及可能經過的路線？指揮中心發言人莊人祥表示，女保全是騎車上下班，目前還在調查到過哪些地點，至於「社區位置」仍不願鬆口。

案336女保全接觸者共37人，其中一人案347為社區住戶，兩人原本就有一起團購的習慣，日前在雙方都沒戴口罩的情況下交談了20分鐘，今日確定被感染。莊人祥指出，女保全確診的第一時間已告知社區委員會與全體住戶，請他們特別注意自主健康管理，接下來「會優先對保全接觸者採檢」，盡量找出可能暴露者。

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至於社區地點的部分，指揮中心認為沒公開必要，主要有3點原因，第一點是社區有相當完整的監視器，「即使從外面來有接觸過的，監視器內都找得到」；第二點是社區公共區域已全面消毒，住戶有旅遊史或呼吸道症狀的都會採檢；第三點則是已知會社區委員與住戶，在一層層的戒備下情況都在掌握中，尚無公布地點必要。

此外，指揮官陳時中再度提醒，連假第二天大眾運輸工具都很多人，若無法保持「室內1.5公尺、室外1公尺」的社交距離，必須戴上口罩做防護，至於近日出現的「硬闖」極端案例，將會依社會秩序維護法開罰3000元至1萬5000元。

▼搭大眾運輸工具務必要戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

