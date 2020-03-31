把警察當猴子耍！他連開6槍劫板信銀行80萬　誘騙特警到台中繞圈圈

記者張君豪、黃彥傑、陳雕文／台北報導

北市一名男子30日上午持槍走進中山區北安路上的板信銀行，連開6槍（其中一槍擊倒保全）劫走80萬現金後開贓車逃逸，後來警方於桃園龍潭逮人，然而，狡猾的搶匪供稱是台中的獄友借槍，警方載他南下找人，但最後只是一直在台中的大馬路上繞圈，毫無進展，只好先將人押回中山分局，將持續釐清案情。

▲特警全副武裝押送人犯。（圖／記者黃彥傑攝）

這起案件發生在30日上午，案發時銀行內女職員在10點41分按下警民連線警鈴悄悄報警，劫匪開槍搶走現金後，另名銀行員則在10點46分致電110報案，報案男銀行員在電話中著急表示：「搶銀行戴口罩、穿黑色上衣、拿綠色布袋，拿M16長槍！」

警方初步調查，搶匪一共開了6槍，其中5槍先是朝著天花板及監視器掃射，另一槍則朝著保全右大腿擊發，隨後翻進櫃台內搶走超過80萬元現金後，轉身狂奔，並開著事先竊來的計程車逃逸。

▲犯嫌持槍掃射搶銀行的身影。（圖／記者張君豪翻攝）

警方在當天下午於桃園龜山尋獲作案車輛，發現搶匪犯案相當細膩，上下計程車有刻意使用衛生紙開關門，避免留下指紋。經過1天的搜索，警方於31日下午3時許，趁著嫌犯於龍潭的統一超商停車，欲下車購物時將其逮捕，現場還查獲一把手槍，卻遍尋不著犯案槍枝。

據了解，40多歲的陳姓男子有強盜及槍砲前科，而警方到他龍潭的家中搜索後，起獲了一把改造90手槍以及剩餘的贓款，目前金額粗估金額約5、60萬。

陳男供稱，擔心火力不夠大，因此向台中市的獄友借犯案用的槍枝，犯案後已還給對方，至於車上的改造手槍，則是打算遇上警方圍捕時，拿來輕生用的。多名荷槍實彈的特警、刑警開車戒護，帶他南下試圖取槍，但到台中卻發現其語帶保留，還帶眾人在馬路兜圈子！警方決定先將陳男帶回中山分局，並將於明日製作偵訊筆錄，以釐清案情。

我沒有遲到，是時間遲到了！