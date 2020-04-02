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探病禁令暫定實施到4月底　指揮中心說明「特殊例外」：醫療需求彈性開放

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▲▼0402中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／疾管屬提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時宣布探病禁令。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日宣布探病新規定，為防止社區感染源進到醫院，即起全面禁止探病，除非有特殊情況例外。監測應變組副組長石崇良晚間補充特殊情況定義，像是手術文件簽署，或者病情有解釋必要，由院方通知到院，就不在此限。禁令暫定實施到4月底，屆時再評估是否放寬。

石崇良表示，在疫情爆發後，個縣市衛生局就慢慢加強探病規範，先是一床兩人，到一床一人。今天會公布全面禁止，是因為這陣子回國確診個案多，為了避免這波疫情擴及到醫院鬧不，造成院內感染發生，才會於3月底發公文給各醫院，但並非絕對性禁止，還是保留彈性空間。

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石崇良解釋，現在一般探病是以全面禁止為原則，鼓勵利用網路視訊。但若有法規或病情解釋需要，必須由家屬親自簽署的，就不在此限。另外，有些重大處置，像是手術期間，家屬也需要在手術室外等待，以防病情有病患需要徵詢意見；而到門診做胃鏡，如果有使用麻醉，甦醒時也需要家屬陪伴。

石崇良提到，今日公佈的探病禁令，主要是禁止「社交探病」，若有醫療上照顧需要，還是給醫院彈性開放空間。而此波禁令將以清明連假1至2週後為觀察期，也就是暫定實施到4月30日，屆時會再視情況加嚴或放寬。

▲衛福部醫事司石崇良司長出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心監測應變組副組長石崇良補充探病禁令例外情況。（資料照／記者林敬旻攝）

在指揮中心發布探病禁令後，各醫院也紛紛祭出因應措施。

原訂4月6日起實施探病預約制的台北榮總與台大醫院，已於官網上發布取消禁令，將跟進指揮中心全面取消探病，其中北榮探病禁令也包含加護病房，但醫企部主任李偉強表示，若面臨生離死別問題，或者病況嚴重需要當面與家屬溝通，此時就會由院方主動致電通知家屬到院，但他預估人數不多，「每天大概只有1、2人」。

長庚醫療體系發言人簡榮南提到，長庚醫療體系先前就禁止一般病房探病，加護病房也縮短探病時間到一天一次。現在指揮中心宣布後，加護病房探病也會限縮成陪病家屬一天探視一次，其餘禁止進入。

▲▼配合指揮中心指示，萬芳醫院公布禁探病公告。（圖／萬芳醫院提供）

▲萬芳醫院4日起全面禁止探病。（圖／萬芳醫院提供）

三軍總醫院也表示，3月13日起即實施一般病房禁止探病，今日指揮中心宣布探病禁令後，2日上午例行召防疫會議中，會再針對加護病房探病規定進行討論。

萬芳醫院也表示，4月4日起全面禁止探病，每床陪病限1人，陪病者每日入院皆須查詢TOCC，取得防疫通行證才可入院。

馬偕醫院也發布公告，指出即起病房全面禁止探病，陪病限1人，需攜帶有相片健保卡或身分證備查。加護病房、燒燙傷中心、呼吸照護中心及安寧病房或特殊緊急狀況除外，每次探病限一人。

▼馬偕醫院遵循探病禁令，但有4病房例外。（圖／馬偕醫院提供）

▲▼配合指揮中心指示，馬偕醫院公布禁探病公告。（圖／馬偕醫院提供）

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