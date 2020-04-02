快訊／台南女坐機車後座　捲入聯結車底「臟器外露」當場慘死

記者林悅／台南報導

台南市安平區中華西路2段2日中午發生1起聯結車與機車死亡車禍事件，43歲張姓男子駕聯結車與同向35歲石姓男子的機車發生擦撞人車倒地，造成坐機車後座的32歲曾姓女子慘遭聯結車當場輾斃，另有1部自小客車遭碰撞，張、石2名肇事人酒測值為0，肇事原因及相關責任由警方調查偵辦中。

▲台南市安平區中華西路2段發生聯結車與機車車禍事件，機車後座的32歲曾姓女子慘遭聯結車當場輾斃，全案由警方調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）



43歲張姓男子駕駛聯結車（後有拖車），於2日中午12時44分許，沿安平區中華西路2段北向南行駛，與35歲石姓男子所騎機車，後載32歲曾姓女子，發生同向擦撞，並碰撞停放路邊30歲王姓男子的自小客車，石男2人人車倒地，曾女被聯結車車輪輾過，台南市消防局報出動護車前往搶救，但救護員到場時，發現曾女臟器外露明顯死亡，聯結車張姓司機輕傷拒送，石男也受擦傷。

台南市警四分局據報派員到場管制交通，並進行交通事故現場蒐證繪測，肇事人張男及石男2人酒測值均為0。初步調查聯結車和機車並行，懷疑是機車手把碰到聯結車的輪胎後摔倒，後座女性乘客跌落，被聯結車車輪碾過死亡，惟目前肇事原因及相關責任由警方調查偵辦中。

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