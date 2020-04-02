新冠肺炎台南市居家隔離、檢疫者眾　黃偉哲：民眾要注意避險！

▲國際新冠肺炎疫情發燒，台南市居家隔離103人，居家檢疫2883人及自主健康管理146人，黃偉哲市長呼籲市民要注意避險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際新冠肺炎（COVID-19）疫情發燒，台南市累計13例確診個案，由於近期國人因應國際疫情與返台人數激增，目前台南市居家隔離103人，居家檢疫2883人及自主健康管理146人，黃偉哲市長呼籲市民要注意避險。

台南市衛生局指出，在隔離或檢疫中的民眾，其實是身體無恙的人。觀旅局和衛生局積極溝通旅館、民宿提供足夠的房間，提供回國要居家檢疫者的需求；隔離或檢疫期間，如有身體不適情形，要撥打防疫專線06-2880180，由衛生局人員安排安全就醫，請市民朋友不要擔心。

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每天衛生局、所或民政局、區公所都會派員進行關懷；如有心情煩悶情形則有心理師或社工師介入關懷；倘無家人製備餐食，社會局會進行送餐服務。居家垃圾則由環保局專人收集。市府團隊每天在防疫作戰中，務必做到滴水不漏，如果有人違反規定趴趴走，就會增加警察、民政或衛生額外人力；請隔離或檢疫市民愛護自己、愛護家人以及家園，遵守規定，避免受罰。

黃偉哲市長呼籲市民要注意避險，對於非特定族群參加的活動，要把握住社交風險6項指標進行評估，落實肥皂勤洗手，必要時戴口罩，降低社區傳播發生的風險。相對的，大家熟悉的家人或親友當然不在社交距離之列，要多多關心他們的健康狀況，別忘了量體溫丶做好手部衛生與注意咳嗽禮節。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局專線06-2880180，並依指示就醫，就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。相關疫情資訊請上衛生局資訊網瀏覽(https://health.tainan.gov.tw)。

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