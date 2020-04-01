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東勢大貨車自撞「車頭包住電桿」　輸電線斷落500住戶停電

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▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲陳姓男子駕駛載滿鋼製板模的26噸大貨車，沿台8線往和平方向行駛，行經5.1公里處時，疑精神不濟自撞路旁電線桿 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市東勢區1日發生一起自撞車禍意外，陳姓男子駕駛載滿鋼製板模的26噸大貨車，沿台8線往和平方向行駛，於清晨4時許行經5.1公里處時，疑精神不濟自撞路旁電線桿，電線桿應聲折斷，車頭嚴重凹陷包住部分電線桿，電線、電桶掉落地面瞬間起火，造成當地約500名住戶停電。消防人員獲報趕赴現場迅速控制火勢，警方則於該處設立交通錐管制人車，幸陳男僅手臂輕微擦挫傷無生命危險，經測未有酒精反應，詳細肇事原因及經過，正釐清調查中。

警方調查，陳姓貨車司機（44歲）駕駛貨車清晨由台中市大肚區出發，載運鋼製板模，4時許行經東勢區台8線5.1公里處往和平方向時，疑精神不濟，不慎撞上路旁電線桿，導致電桿折斷，電線掉落地面發生火警。

陳男駕駛大貨車迎面撞上電線桿，猛烈撞擊力道使電線桿幾乎遭連根拔起，車頭嚴重凹陷包住部分電線桿，電桿斷裂讓電線也被扯斷，電線、電桶掉落地面發生起火，導致當地約500名住戶停電，警方立即通知台電公司、谷關工務段、東勢消防隊及東勢清潔隊派員前來處理，火勢順利於5時許撲滅。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲車禍後茅埔所立即調撥車道，並指揮至12時許才恢復交通順暢。

警方表示，台8線為交通重要幹道，早上上班車潮多，茅埔所立即調撥車道，並指揮至12時許才恢復交通順暢。陳男向警方供稱，過彎時因精神不濟撞上電線桿；經酒測陳男無酒精反應，傷勢僅手臂輕微擦挫傷無性命之虞，未送醫，詳細肇事原因及過程，還須進一步調查釐清。

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