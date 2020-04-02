台南市安南區傳民宅火警　6民宅連3樓棟鐵皮加蓋被燬

▲台南市安南區長溪路一段342巷中午發生住宅火警，1棟民宅3樓鐵皮加蓋起火，火勢往鄰宅延燒，連棟6間民宅3樓鐵皮加蓋都陷入火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區長溪路一段342巷，2日中午發生1起住宅火警，1棟民宅3樓鐵皮加蓋起火，冒出火舌及大量濃煙，消防局出動20多部車、近60人前往搶救，惟火勢往鄰宅延燒，連棟6間民宅3樓鐵皮加蓋都陷入火海，火勢歷約30分鐘撲滅，幸好無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心，於2日中午12時52分許據報，台南市安南區長溪路一段342巷1棟民宅3樓鐵皮加蓋起火，冒出火舌及大量濃煙，消防局馬上出動安南、安和、土城、和緯、特搜…等6個消防分隊20多部車，近60人前往搶救。

安南及安和車組迅速到場，發現現場是2樓RC連棟建築，3樓係鐵皮加蓋，而3樓連棟6戶鐵皮厝全面燃燒，並傳有1名小孩失聯，消防人員除全面布水線射水滅火外，並進行火場搜救，但第一次搜尋未發現失聯小孩，第二次搜尋於下午1時18分許，接找到失聯小孩，小孩平安，幸也無人員傷亡。

在消防人員全力搶救下，火勢1時19分許控制，1時22分許撲滅，並進行殘火處理，以免復燃。初步調查疑3樓神明廳起火，而造成火勢延燒，惟真正起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

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