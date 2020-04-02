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汐止百年古厝死亡車禍！婦「家門口被撞」慘死　搶黃燈騎士倒退嚕跑了

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▲▼汐止大同路蘇厝死亡車禍，婦家門口前遭機車撞死。（圖／東森新聞）

▲騎士撞死蘇姓老婦後，逕自離開現場。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／新北報導

新北市汐止區大同路二段1日晚間9時許發生死亡車禍，當時79歲的蘇姓老婦站在家門口準備關上鐵門，不料卻遭到闖黃燈的機車騎士高速撞上，蘇婦當場倒地重創；但肇事的騎士第一時間卻未停下查看，反而是將機車「倒退嚕」，隨後催下油門離開現場。錯失黃金救援時間的蘇婦，待被發現時已經奄奄一息，送醫後仍宣告不治。

監視器畫面拍下，1日晚間9時許，年邁的蘇婦返回住處，並伸手關上住家鐵門，不料就在鐵門關上的那一剎那，一輛闖黃燈的機車自南昌街高速朝她衝來，猛力撞上鐵門，強大的撞擊力道讓蘇婦當場應聲倒地重傷，鮮血直流。

但騎士見到自己撞到人後並未下車查看，反而淡定地以雙腳將機車「倒退嚕」，接著宛若什麼事都沒發生般，驅車離開現場；而倒地的蘇婦也因此錯失救援時機，待被發現送往醫院急救後已經為時已晚，最終宣告不治身亡。

附近住戶表示，事發地點是汐止當地相當知名的百年蘇家古厝，是知名耳鼻喉科醫師的老家，現在醫師年邁的父母都還住在裡面，沒想到蘇婦只是返家，竟會在家門口遇上死劫。

警方事後調閱監視器展開調查，以車追人在基隆七堵逮捕撞死人的蘇姓騎士，他坦承當下發現撞到人後太過緊張，只想趕快離開現場，才會驅車逃逸，不知道蘇婦竟會因此殞命。蘇嫌在訊後被移送往士林地檢署，全案依過失致死罪嫌偵辦。

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▼警方在現場拉起封鎖線採證。（圖／東森新聞）

▲▼汐止大同路蘇厝死亡車禍，婦家門口前遭機車撞死。（圖／東森新聞）

▲▼汐止大同路蘇厝死亡車禍，婦家門口前遭機車撞死。（圖／東森新聞）

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