「沙鹿1死6傷車禍」BMW男超速又酒駕結果是…飭回　檢：他積極談和解

▲劉姓男子酒後駕駛撞上柯姓重機駕駛，同時波及另外4輛轎車，造成1死6傷的悲劇，檢方1日以劉有積極與死者家屬洽談和解，認無逃亡之虞，予以飭回。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區3月31日發生一起酒駕死亡車禍，劉姓男子酒後駕駛BMW轎車行經沙鹿橋時，撞上前方柯姓重機駕駛，同時波及另外4輛轎車，造成1死6傷的悲劇。檢察官1日下午率法醫相驗，查出柯男頭部、頸部及胸部重創，劉男酒測值則為0.19毫克，且超速行駛；檢察官以劉男有積極與死者家屬洽談和解，認無逃亡之虞，予以飭回。

3月31日晚間8時許，劉男（31歲）開著BMW轎車，行經沙鹿橋時，撞上前方騎著重機的柯姓男子，同時也導致路口的4輛等紅燈的轎車被連續追撞，而被夾擊在車子之間的重機也瞬間起火燃燒。

▲警消獲報趕抵現場後，迅速將火勢撲滅，並陸續救出7名傷者。

警消獲報趕抵現場後，迅速將火勢撲滅，並陸續救出7名傷者，其中柯姓騎士（44歲）則因為全身多處擦傷、嚴重內傷，送醫前就已經失去呼吸心跳，經送抵沙鹿光田醫院，醫護人員全力搶救後仍不幸宣告不治

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，偵辦檢察官1日下午率法醫相驗後，查出死者柯男頭部、頸部、胸部，受致命撞擊死亡，而肇事的劉男酒測值為0.19毫克、超速行駛，但他積極與死者家屬談和解，檢察官認無逃亡之虞，因此訊後飭回。

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