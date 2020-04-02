宜縣府與觀光產業合力 落實清明連假飯店防疫準備工作

▲▼宜蘭縣長林姿妙為提振觀光產業員工士氣，2日上午前往礁溪地區飯店訪視清明連假防疫準備工作。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙為提振觀光產業員工士氣，2日上午前往礁溪地區飯店訪視防疫準備工作，除要求旅館及民宿業者務必落實防疫工作守護旅客健康，並宣誓縣府會與觀光產業站在一起，符合條件之業者可申請減輕房屋稅負擔，在疫情期間合力拚出宜蘭好生活。

宜縣府表示，新冠肺炎疫情重創國內觀光產業，不僅外國遊客不能來，國旅團客也將近退光光，對觀光經濟造成重大的衝擊。宜蘭的旅館及民宿業者在每一個關卡都積極配合政府政策進行篩檢及消毒，包括詢問旅客旅遊史、測量體溫、手部酒精消毒；並加強客房及公共空間把手、電梯按鈕、樓梯扶手、桌椅等消毒工作；現場服務人員皆需健康自主管理、測量體溫、配戴口罩。

另現場餐廳部分業者已實施食品從業人員健康管理、配戴口罩、每日加強環境消毒，也提供民眾充足的洗手設備。另外，供餐環境亦有設置防塵等設備，控管該日用餐人數，且拉大民眾用餐座位，保持社交距離。

縣府更在疫情第一時間速迅建立完善指揮中心，密切掌握疫情及防疫現況，將與業者齊心建立完善防疫措施，共同守護旅客健康。同時為了減輕受疫情影響各行業的房屋稅負擔，原供營業使用的房屋（如餐廳或店面等）倘有停業、歇業、空置等使用情形變更者，可向財政稅務局申請房屋使用情形變更，改適用較低稅率，以節省荷包。

飯店業者如受疫情影響縮減營業規模，可於使用情形變更之日起30日內，以臨櫃、郵寄、電話、傳真或線上等方式，申請部分樓層停用；經查證屬實者，樓層停用期間，可以「一層樓」為核准單位，改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，以減輕稅負1/3。

此外，清明連續假期，配合中央防疫政策，避免群聚傳播風險，首度停辦邁入21年的宜蘭綠色博覽會，但為避免產業人才流失與物材力閒置，3月28日～5月10日正式開放武荖坑永續樂園戶外空間分散參觀，待疫情減緩，產業即可復甦，落實「健康防疫、安全旅遊」防疫觀光齊步走。

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