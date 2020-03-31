　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭三寶媽4貼遇死劫...老公心碎飆國罵　顧家男阿公哀慟：我也痛失愛孫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭2機車車禍喪命的黃女丈夫，在臉書懷念黃女，並國罵另一機車吳姓死者。（圖／擷取自《臉書》，下同）

▲▼宜蘭2機車車禍喪命的黃女丈夫，在臉書懷念黃女，並國罵另一吳姓死者。（圖／擷取自《臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭30日發生4貼載童上課路口兩機車相撞釀2死3傷悲劇，女死者李姓丈夫臉書國罵對方外，並po出夫妻恩愛照說：「老婆真希望你真的還在，你不在了，以後的路，真的我不知道怎走下去」。吳姓死者家屬表示，理解對方悲傷心情，因誰都不願遇死劫，且雙方算起來還是親戚關係。

▲▼宜蘭2機車車禍喪命的黃女丈夫，在臉書懷念黃女，並國罵另一機車吳姓死者。（圖／擷取自《臉書》，下同）

宜蘭30日農路口兩機車相撞釀2死3傷車禍，載孩子上學遇死劫黃姓死者丈夫，禁不起摯愛被帶走，在臉書以三字經國罵另名男死者說：「拖我老婆幹麻…還我一個家！」，並對黃女說：「你不在了，以後的路，真的我不知道怎走下去，說好的永遠都破滅了」。

親友們則說：節哀吧！天有不測風雲，這事是誰會願意誰又能想的到嗎？你要堅強起來，況且還有三個小孩需要你……。

30歲遇死神的吳姓男子，家人說：吳男夢想是自己要開室內裝潢設公司，並與相戀愛8年多的女友結婚，吳男工作認真也很顧家，卻在上班途中發生不幸，令人相當不捨，而吳的女友是悲痛萬分，吳與女友天人永隔，他們會將她視為家人。

▲吳男家屬在老家辦喪事。（圖／記者游芳男攝）

▲吳男家屬在老家辦喪事。（圖／記者游芳男攝）

吳的親友們不捨的在臉書說：「兄弟，我想你了！我們說好的未來呢？說好30歲40歲50歲再慶生砸派！你跟我們說要一起開公司，幹！你自己先走了！⋯⋯」、「天啊，還我們那個充滿朝氣的男孩呀，他還有大好的日子不是嗎？」

對於李男在臉書三字經國罵一事，吳男祖父悲傷的說，能理解對方心情，而誰都不願遇到死劫，他也是痛失愛孫，而李男還是他母舅的孫子，雙方算起來是至親，現在2親人發生不幸「我都不知道要怎麼辦？」

▲▼宜蘭壯圍鄉永美路一段農路口，30日一早發生2輛機車對撞，車禍造成2死3傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭壯圍鄉永美路一段農路口，30日一早發生2輛機車相撞，釀2死3傷悲劇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭壯圍鄉永美路一段農路口，30日一早發生2輛機車對撞，車禍造成2死3傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶　噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►4貼上課遇死劫...3幼兒瞬間沒了媽　30歲顧家男「永遠缺席婚禮」

►4貼載童上課「路口對撞機車」釀2死！宜蘭媽腿變形不治　3子女拋飛嚇傻

►宜蘭確診第二例　美國留學生返台坐防疫計程車「只接觸1人」

ET快訊
砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現　一排正妹業務
快訊／全球新冠肺炎「確診破80萬人」　死亡累積達3萬8千例
快訊／涉掏空22億害528人瞬間失業　遠航董座張綱維800萬
住宿率剩1成！台北「神旺飯店」撐不下去　4/30停止住房服務
教育部公告疫情停課、復課、授課方式！大學百人課程全戴口罩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張綱維激辯3.5小時！律師自爆曾任遠航重整人　法官當場解除委任請出法庭

在北市拔槍掃射！他搶銀行80萬　8特警「全副武裝」押劫匪進警局

快訊／涉掏空22億害528人瞬間失業　遠航董座張綱維800萬交保

「我當初也是這樣…」桃園男謊稱確診　臉書上亂傳流言遭起訴

不讓歹徒「趁疫作亂」　警政署長陳家欽慰問宜警辛勞

台南漁光島激情片再爆第3彈！「露天四腳獸」沙灘嗨翻　警喊話：別再傳了

宜蘭三寶媽4貼遇死劫...老公心碎飆國罵　顧家男阿公哀慟：我也痛失愛孫

清晨開車撞死人！他肇逃還在臉書發文「想輕生」　只穿內褲沙灘上被逮

「館長+蔡英文髮型」頭貼是假帳號　臉書造謠「台灣活埋肺炎確診」

偷拍與大學女助教激戰片！上傳全球最大色情站Pornhub…薪3萬工程師判賠160萬

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

張綱維激辯3.5小時！律師自爆曾任遠航重整人　法官當場解除委任請出法庭

在北市拔槍掃射！他搶銀行80萬　8特警「全副武裝」押劫匪進警局

快訊／涉掏空22億害528人瞬間失業　遠航董座張綱維800萬交保

「我當初也是這樣…」桃園男謊稱確診　臉書上亂傳流言遭起訴

不讓歹徒「趁疫作亂」　警政署長陳家欽慰問宜警辛勞

台南漁光島激情片再爆第3彈！「露天四腳獸」沙灘嗨翻　警喊話：別再傳了

宜蘭三寶媽4貼遇死劫...老公心碎飆國罵　顧家男阿公哀慟：我也痛失愛孫

清晨開車撞死人！他肇逃還在臉書發文「想輕生」　只穿內褲沙灘上被逮

「館長+蔡英文髮型」頭貼是假帳號　臉書造謠「台灣活埋肺炎確診」

偷拍與大學女助教激戰片！上傳全球最大色情站Pornhub…薪3萬工程師判賠160萬

愚人節不可拿疫情開玩笑　蔡英文：散播不實訊息最高罰300萬

隔離、檢疫1000元補償金　財政部核釋免所得稅

猜拳決定硬上順序！2國中渣男「灌醉毀容」女學生　事後開心出遊狂否認

快訊／防疫新政策！金門縣民返國「在台檢疫14天」才可回金門

力爭活下來！華為輪值董事長：2020年是最艱難的一年

哥哥連最後一面都沒見到！　志村健「生前最後遺言」曝光

張綱維激辯3.5小時！律師自爆曾任遠航重整人　法官當場解除委任請出法庭

離梅雨季還有一個月　白河水庫快見底蓄水量只剩3.2％

揭志村健暖舉「很照顧鄧麗君」　曹西平深夜曝台綜內幕：我的年代都在學他

東京老字號豬排「銀座梅林」首度進駐台灣　3款必吃經典原汁原味引進

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

漁光島女方正面曝光　警方說話了

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

宜蘭媽載童上課遇死劫　30歲顧家男永遠缺席婚禮

即／竹縣府公布居家檢疫失聯後　結局大逆轉

即／抓到了！板信劫匪躲一天…桃園龍潭落網

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

名醫偷吃3女還拍片　妻整理遺物崩潰

她打開D槽神祕資料夾　性愛影片主角竟是罹癌夫

噴槍女童畫面鑑定報告曝光　證實2人手上下擺動

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

居家檢疫2度趴走　「公園運動+吃火鍋」罰40萬

更多熱門

相關新聞

宜蘭媽載童上課遇死劫　30歲顧家男永遠缺席婚禮

宜蘭媽載童上課遇死劫　30歲顧家男永遠缺席婚禮

宜蘭30日發生媽媽騎機車4貼載童上課，卻在路口與另輛機車相撞釀2死3傷車禍，輕重傷的3小孩，手術順利，目前在普通病房救治，載孩子上學遇死劫黃姓媽媽的丈夫在臉書罵另名男死者說：「拖我老婆幹麻…還我一個家！」；校方及各界已對死亡媽媽發起捐助，而裝潢工程師的男死者，和女友已論及婚嫁，正準備步上紅毯，如今發生不幸，也將永遠缺席婚禮，令親友悲痛不已。

壯圍母載3子女　對撞機車釀2死

壯圍母載3子女　對撞機車釀2死

壯圍農路2機車對撞　男騎士死！

壯圍農路2機車對撞　男騎士死！

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

宜蘭壯圍沙丘地景藝術節11月登場

宜蘭壯圍沙丘地景藝術節11月登場

關鍵字：

壯圍4貼三寶媽

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

漁光島女方正面曝光　警方說話了

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面