宜蘭三寶媽4貼遇死劫...老公心碎飆國罵　顧家男阿公哀慟：我也痛失愛孫

▲▼宜蘭2機車車禍喪命的黃女丈夫，在臉書懷念黃女，並國罵另一吳姓死者。（圖／擷取自《臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭30日發生4貼載童上課路口兩機車相撞釀2死3傷悲劇，女死者李姓丈夫臉書國罵對方外，並po出夫妻恩愛照說：「老婆真希望你真的還在，你不在了，以後的路，真的我不知道怎走下去」。吳姓死者家屬表示，理解對方悲傷心情，因誰都不願遇死劫，且雙方算起來還是親戚關係。

宜蘭30日農路口兩機車相撞釀2死3傷車禍，載孩子上學遇死劫黃姓死者丈夫，禁不起摯愛被帶走，在臉書以三字經國罵另名男死者說：「拖我老婆幹麻…還我一個家！」，並對黃女說：「你不在了，以後的路，真的我不知道怎走下去，說好的永遠都破滅了」。

親友們則說：節哀吧！天有不測風雲，這事是誰會願意誰又能想的到嗎？你要堅強起來，況且還有三個小孩需要你……。

30歲遇死神的吳姓男子，家人說：吳男夢想是自己要開室內裝潢設公司，並與相戀愛8年多的女友結婚，吳男工作認真也很顧家，卻在上班途中發生不幸，令人相當不捨，而吳的女友是悲痛萬分，吳與女友天人永隔，他們會將她視為家人。

▲吳男家屬在老家辦喪事。（圖／記者游芳男攝）

吳的親友們不捨的在臉書說：「兄弟，我想你了！我們說好的未來呢？說好30歲40歲50歲再慶生砸派！你跟我們說要一起開公司，幹！你自己先走了！⋯⋯」、「天啊，還我們那個充滿朝氣的男孩呀，他還有大好的日子不是嗎？」

對於李男在臉書三字經國罵一事，吳男祖父悲傷的說，能理解對方心情，而誰都不願遇到死劫，他也是痛失愛孫，而李男還是他母舅的孫子，雙方算起來是至親，現在2親人發生不幸「我都不知道要怎麼辦？」

▲▼宜蘭壯圍鄉永美路一段農路口，30日一早發生2輛機車相撞，釀2死3傷悲劇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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