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義大利新冠肺炎疫情慘重 　義籍在台神父呂若瑟求助大家伸援手

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▲▼聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父獨照。（圖／記者湯興漢攝）

▲義大利炎疫情慘重！義籍台灣人的神父呂若瑟，請大家伸援手助義大利。（資料照／記者湯興漢攝）

記者游芳男／宜蘭報導

『我們這些來自義大利的「台灣人」，每天看著義大利家鄉的疫情變化，雖有著落寞但也勇敢面對，繼續探詢各種援助他們的可能方式』，神父呂若瑟公開請大家伸援手助義大利。

來台超過半世紀的義大利籍神父呂若瑟公開求助說：「這2、3個星期來，很多民眾、教友靈醫會的同仁， 在媒體上看到義大利的疫情，紛紛表達關心，我們已經將大家的關心傳達給在義大利的靈醫會總會了。值得一提的是，在聯絡的過程中，義大利靈醫會總會傳達了防疫物資（外科口罩、N-95口罩及防護衣）的急迫需求，但目前我們台灣靈醫會）没有管道取得或購得防疫物資可協助義大利總會。」

請繼續往下閱讀...

我們這些來自義大利的「台灣人」，每天看著義大利家鄉的疫情變化，雖有著落寞但也勇敢面對，繼續探詢各種援助他們的可能方式。

而近日除了衛生署楊志良前署長發起《捐贈防疫物資到義大利靈醫會》活動在line社交群組傳送之外，另外，我們也收到來自於立法院厚生會的關心，同時我們看到台灣駐教廷李世明大使親送物資到羅馬的安養院給修女們。

還有，我們收到好多好多民眾、教友的來電與信函：「我們要捐款…。」、「我們己捐款了,我們匯到天主教靈醫會的指定帳戶了。」、「我們想要將我目前可以領用的口罩配額Coda捐給您們,讓神父寄到義大利或我們來《發起寄口罩台灣駐教廷大使館》透由大使館轉送給義大利靈醫會總會。」、「我們也收到台灣鄉親100、500、1000、5000、1萬、3萬、5萬、10萬、20萬的捐款了。」

神父呂若瑟表示，謝謝台灣社會，讓我們這些「新台灣人」真誠感受到，有如此之多的「新家人」願意一起為我們義大利老家的不幸無私付出。

謝謝這份來自台灣社會大眾的濃厚心意，確實，義大利老家極需要幫忙，因此，我們將開放2個星期的捐款時間(4月15日止)，接受大家的好意捐款。而在這段期間裡，我們也會密切跟義大利教會與台灣的相關部門討論，希望能用最迅捷的方式，從義大利，或從台灣本地取得醫療物資，急送義大利最需要的災區裡去。

最後，我們會持續與義大利總會聯繫並轉達台灣鄉親對義大利家鄉的關心，在台灣的我們滿懷感謝政府防疫政策讓我們能持續我們的服務，在台灣的我們及在義大利的神父、修女們於每日的祈禱中持續為台灣、為義大利及為世界祈禱！
我們一起祈禱！

戶 名：財團法人天主教靈醫會
銀行帳號：22807000014。
銀 行 別：兆豐國際商業銀行-羅東分行(017)
郵局劃撥：19308592
請捐款人加註:捐助義大利靈醫會
聯絡電話:03-9556631募款中心， 傳真:03-9548170

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