不讓歹徒「趁疫作亂」　警政署長陳家欽慰問宜警辛勞

▲▼不讓歹徒「趁疫作亂」，警政署長陳家（右2）欽慰問宜警辛勞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭警方防疫期間破獲持槍強盜及連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽特別於31日下午前往羅東分局慰勉基層員警，並頒贈獎勵金。

警政署長陳家欽察31日視察羅東分局異地辦公場所，針對替代處所及人力調度措施採「分組」、「分時段」及「分流」做法，超前部署彈性調度警力，避免因疫情擴散衝擊造成群聚感染，維持必要之人力，以確保執勤警力足以達成防疫和維持治安任務。



陳家欽隨後與派出所同仁進行座談，聽取基層防疫工作概況與建議，也提示相關勤務作為，並囑咐同仁於執行防疫勤務時，務必要將自身健康和執勤安全列為首要重點。

現在防疫工作迫在眉睫，警方雖投入大量人力協助防疫，轄區治安亦絕對兼顧，因強盜、竊盜等犯罪具有治安問題指標性，一旦發生必會成為國人關注焦點，陳家欽特別提醒應注意轄內之治安情勢，尤其金融機構、大賣場及便利商店要防範搶奪強盜案發生，兼顧防疫和治安工作，宜警對於挑戰公權力之不法行為，全力集中偵查能量，不讓歹徒「趁疫作亂」。

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