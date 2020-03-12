交通服務不中斷！配合宜蘭轉運站就地重建　林姿妙：臨時轉運站4月開工

▲▼宜蘭縣長林姿妙會勘宜蘭臨時轉運站4月開工相關進度。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為維持宜蘭轉運站就地重建工程期間運輸功能不中斷，縣府規劃於現行大客車停車場建置臨時轉運站，供旅客上下車、停車及計程車排班之用，並將於4月開工，縣長林姿妙12日前往會勘，同時瞭解「宜蘭健康休閒專用區公共設施」工程進度。

宜蘭轉運站現設有6個大客車月台，提供7條國道客運、11條市區客運使用，由於空間和設備已趨飽和，為提供民眾舒適的搭乘和停車空間，宜縣府爭取前瞻計畫4億7千816萬元，就地拆除重建宜蘭轉運站，並配套興建「臨時轉運站」，避免現有轉運站拆除及新建宜蘭轉運站施工期間影響公共運輸轉駁功能，預計於4月上旬開工、8月完工。

會勘時，林姿妙表示，宜蘭轉運站是銜接宜蘭到台北的重要交通樞紐，未來新建完成後，將增加為11座月臺，同時設有地下停車場供民眾使用，讓民眾擁有更便利舒適的空間；就地重建期間，交通運輸服務不能中斷，因此興建臨時轉運站，工程經費1千450萬元，她特別提醒施工期間要注意安全，各項防護措施及動線規劃務必完善，對民眾在短期間造成的不便，她也特別感謝大家的體諒及配合，同樣位於宜蘭轉運站舊址基地上，由宜縣府負責規劃的「宜蘭健康休閒專用區公共設施」已在3月初動工。

林姿妙說，這塊基地雖在宜蘭的心臟地帶，但長期處於低度開發狀態，經縣府透過整體開發及市地重劃方式利用，將促成宜蘭在交通、生醫、生活及商業等面向的發展，打開宜蘭市東區發展的契機。

「宜蘭健康休閒專用區公共設施」為配合宜蘭臨時轉運站大客車出站動線，以及考量市地重劃工程，也分為2階段施工。第1階段工程於2020年3月2日開工，施作計畫道路為民權路路口段及市地重劃範圍，預計2020年8月完工；第2階段工程則規劃完成都市計畫健康休閒專用區整體公共設施，包含計畫道路（站前10號道路、民權路）、站前廣場及開闢公園，目前為期中設計階段，預計2020年8月辦理工程發包。

縣府表示，「宜蘭健康休閒專用區公共設施」以「生產、生活、生態」三生的理論基礎架構，引進生活集居、生醫科技、產業服務、生態優質、核心服務，在新東區未來空間發展願景下，也將以「樂活宜蘭、悠閒養生」為發展定位，對於宜蘭市鐵路東側計畫區內交通樞紐、生醫科技園區、商業圈等多樣化服務，將擴大形成生活舒適、環境優美的大宜蘭生活圈，使宜蘭做為交通樞紐的角色更具重要性。

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