世界水資源日推水環境永續　林姿妙視察梅洲大排改善工程

▲▼守護宜蘭好山好水，宜蘭縣長林姿世界水資源，妙視察宜市梅洲大排改善工程。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府對水環境的永續向來重視，除日前將永侒礦業預定開發區域劃設為第一類國土保育區，也向中央爭取到得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統6億元經費。宜蘭縣長林姿妙在22日的世界水資源日，前往視察經費近2千萬元的宜蘭市梅洲大排重要河段改善工程，再次用行動表達守護宜蘭好山好水的堅持。

宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭市梅洲大排系統過去已投入約2.1億元興建梅洲抽水站及梅洲分洪道改善梅洲地區淹水情形，已有效改善淹水面積約140公頃。為了可以有效疏導高地集水區之水量，並確保護岸結構安全，更籌編1千833萬元辦理宜蘭市梅洲大排重要河段改善工程，為宜蘭市梅洲地區淹水整治添加「重要的一塊磚」。而22日正好是世界水資源日，她也希望大家都能與縣府一起在生活中守護水環境，讓宜蘭的好山好水能永遠傳承下去。

宜蘭水資處長李岳儒表示，梅洲大排位於宜蘭河左岸，是宜蘭市梅洲里及北津里主要排水，除收納宜蘭市梅洲里及北津里區域內之排水外，其上游更是承接由山區順流而下之地面水。梅洲地區排水系統即是以雪峰路為界，分為高地及低地治理兩大措施。目前高地治理措施（梅洲分洪道工程）及低地治理措施（梅洲抽水站）均已施作完成並發揮功能。

梅洲大排沿雪峰路河段因承接高低地之水，多年以來因護岸老舊，因而造成部分渠段護岸損壞，地方亦多次向縣府反映，為徹底改善此情形，縣府針對雪峰路河段進行整體修復改善，以確保沿路護岸安全、排水順暢，保護民眾生命財產安全。

「梅洲大排護岸復建工程」改善護岸長度約452公尺，工期預估120日曆天，為配合週邊農耕作業，預定7月開工，並於11月完工；期能改善當地淹水災情、維護居民生命財產安全，造福於民。

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶 噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►阿伯癱倒宜蘭大學旁...暖心學生近身關切報案 驚知體溫38.8℃秒倒彈3步

►男散布羅東某銀行員確診假訊息 宜蘭警3小時火速逮人送辦

►男搭葛瑪蘭搭訕服務員 自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦