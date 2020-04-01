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小英任內第2次！法務部10天前才提「逐步廢死」　翁仁賢20:40伏法槍決

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▲▼翁仁賢對記者比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

▲翁仁賢對記者比中指。（圖／記者吳銘峯攝，下同

記者董美琪／綜合報導

桃園市男子翁仁賢2016年除夕刻意縱火，燒死6名至親，案經上訴後由最高院判處死刑。對此，法務部證實，翁仁賢已於晚間8點40分在台北看守所槍決伏法，這也是總統蔡英文任內第2次執行死刑。其實3月23日立法院司法法制委員會才邀請司法院秘書長林輝煌、法務部部長蔡清祥進行專題報告，法務部定調，廢死仍為我國長期努力方向，不過火速選在愚人節、清明連假前夕執行死刑。

法務部晚間向《ETtoday新聞雲》證實，翁仁賢於今日槍決伏法。本案54歲的翁仁賢在家中排行老么，卻於2016年2月7日的大年夜，趁家中10人圍爐時，以事先裝好汽油的保特瓶、牛奶罐潑灑三合院縱火，導致年邁的父母、姪子、姪媳與外籍看護當場葬生火窟。

▲▼翁仁賢比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

翁仁賢逃亡5天被逮，被檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴，但翁開庭時多次辱罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，甚至嗆家人、對媒體比中指。

案經上訴，最高院認定，翁仁賢預謀殺害親人，對遺屬造成難以走出的痛苦及傷害，且家屬不肯原諒翁仁賢，判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。

行政院長蘇貞昌去年表示，「死刑定讞就該執行，殺父母、割孩童頭顱天地不容」。不過法務部長蔡清祥今年3月23日才在立法院司法委員會表示，台灣目前朝向「逐步廢除死刑」，當天民進黨立委鄭運鵬和國民黨立委吳怡玎則認為，那麼刑法應該增加「終身監禁且不得假釋」，鄭運鵬並提議政府發動廢死公投，「每10年一次」。

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