比中指、嗆法官！家屬過去痛喊「死刑拖太久」　燒死6至親翁仁賢槍決伏法

▲翁仁賢對記者比中指。（圖／記者吳銘峯攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

桃園市男子翁仁賢2016年除夕當晚，趁全家吃團圓飯時，刻意縱火燒死6名至親，案經上訴後由最高院判處死刑。法務部今（1）日證實，翁仁賢槍決伏法！其實，去年4月最高法院開庭審理時，家屬認為翁仁賢早就該死，但死刑遲遲未定讞執行，痛喊「拖太久很折磨」。

54歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐，翁仁賢趁著圍爐之際，以事先準備好的寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，隨即引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁縱火後逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。

但翁被捕後絲毫沒有悔意，多次被媒體拍到冷笑的鏡頭。法院審理期間，也多次與倖存家人在法庭上惡言相向。一二審均將他判處死刑，案經最高法院撤銷發回更審。更審由高院法官曾德水擔任受命法官，翁男多次在庭上與他爆發口角，當庭嗆「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，法官也多次回嗆，場面火爆。

由於翁男的羈押期即將屆滿，高院過去召開延長羈押庭。曾德水走進庭內時，法警高呼起立，但翁仁賢大喇喇地坐在椅子上，拒絕起立。曾德水叫法警「扶他起來」，但2法警無法將他撐起，翁男所幸賴坐在地上，回嗆法官「你不夠格」。曾德水拿他沒轍，最後說「讓他坐在地上」。翁男這時反而起身，坐在椅子上，整個過程約1分鐘。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～