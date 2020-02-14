朝鮮官員隔離「去澡堂」被槍決？　粉專：韓媒報導可信度低

▲新冠肺炎爆發後，北韓隨即封鎖邊境，並要求從中國返國或與中國人士接觸者進行隔離 。（圖／朝中社）

記者郭卉寧／綜合報導

南韓媒體日前報導，一名北韓貿易官員從中國返國後，因為沒遵守隔離14天的命令，而遭當局槍決。對此，粉絲專頁「北韓-朝鮮經貿文化情報」表示，雖然違反防疫相關的行政命令，確實會面臨槍決處置，但該報導出處為南韓媒體，因此可信度並不高。

根據南韓《東亞日報》報導，新冠肺炎（COVID-19）爆發後，北韓最高領導人金正恩就隨即封鎖邊境，並要求從中國返國或曾與中國人士接觸者，必須無條件隔離14天，若在隔離期間擅自離開指定處所，將以軍法論處。

報導也指出，有多個匿名消息來源稱，有一名北韓貿易員從中國返國後，也被要求隔離，但他卻違反隔離命令，偷偷前往公共澡堂洗澡，結果立刻遭到逮捕並槍決。另外，還有一名北韓國安部門高階官員，因為蓄意隱瞞曾到過中國的事實，也遭下放到農場進行勞改。

對此，粉絲專頁「北韓-朝鮮經貿文化情報」特地發文表示，北韓將此次防疫視同作戰，若有人員違反相關行政命令，確實會遭到槍決處置，但該篇報導的源自於南韓媒體，因此「可信度並不高」。

該粉專也在文末用hastag寫下，「亂世用重典，防疫視同作戰，朝鮮真正做得到，投胎到哪裡比什麼都重要，還有千萬不要把黨說的話當屁。」