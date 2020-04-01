縱火燒死6至親！翁仁賢「冷血語錄」回顧　當庭嗆大哥：追殺你們幾次輪迴

▲翁仁賢出庭多次說出冷血語錄，令人不寒而慄。（圖／記者吳銘峯攝）



記者林彥臣／綜合報導

2016年除夕夜縱火燒死6至親的桃園男子翁仁賢，1日經法務部證實槍決伏法，事實上翁仁賢不僅犯行令人髮指，每次出庭時更是發表「冷血語錄」令人不寒而慄，甚至開嗆倖存的大哥「追殺你們幾次輪迴」，直到執行槍決之前，還再度重複強調，「好好保重身體，等我追殺你們幾次輪迴」。

2016年翁仁賢落網後，檢方轉述翁仁賢說法，說自己不後悔，這件事早在40年前就想做了，且原本更打算把圍爐的人全滅口，但計畫不夠完整，「還忘記自己有帶刀子」。

2018年7月開庭，法官問到他為何要買「高明的殺手」這本書，翁仁賢突然說：「麻煩讀點書，用心一點再問問題好嗎？」他還說：「高明的殺手」是法國昆蟲大師的著作，之後更說「能力太差，我懶得陪你們玩」。法官最後問他為什麼要對母親下手，翁仁賢則嗆：「你想了解我就要告訴你嗎？」

2018年9月開庭，翁仁賢公然對記者比中指、大聲唱歌，當庭還回嗆大哥：「好好保重身體，等我再追殺你們幾次輪迴！」

2018年11月開庭，翁仁賢對於法官的問話極度不滿，當庭表示要發言，但法官仍自顧說完延押理由，翁男則在被告席上與法官搶話「你不敢聽是不是？」、「台灣司法無望？」法官說完時，翁男大喊「Fuck You，You Know.」

▲翁仁賢比中指。（圖／記者吳銘峯攝）



翁男還押時，記者問他是否還有要話說。翁男舉起右手中指，笑說「這個指頭你如果知道是什麼意思的話，就可以跟我說話了。」記者再問他是否要投書報社，翁男冷回：「Yes.」隨即坐上囚車。

53歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐，翁仁賢事先以寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，趁著圍爐之際，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆；翁仁賢隨即以報紙引火，全家瞬間燒成火海。

翁仁賢的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁隨即逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。

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