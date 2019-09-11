利刃凌遲老夫婦強盜財物　死囚吳慶陸「胃癌拒化療」病逝中監

▲死刑犯吳慶陸在台中看守所關押發現罹患胃癌病逝。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

死刑犯吳慶陸因缺錢，夥同男子呂文昇擅闖民宅，並以殺雞手法凌遲殺死黃姓老夫婦強盜財物，判刑定讞至今13年未執行死刑。吳慶陸缺曾逃過槍決，卻因罹患胃癌末期且拒絕化療，住進台中監獄培德醫院安寧病房，7日病逝，成為今年第2位病逝的死囚。

死刑犯吳慶陸跟同夥吳文昇，2004年1月因缺錢，在市場經營雞肉攤的吳慶陸因為欠地下錢莊錢，找來開鵝肉攤的呂文昇商討後，決定找上靠收房租維生的熟識黃姓老夫婦行搶。2人侵入住宅強盜，並用殺雞殺鵝手法，拿刀割劃逼出財物放置地點後，接著砍刺2人脖子氣管致死，得手1萬多元，2人2006年遭最高法院判死刑定讞。

吳慶陸2010年曾被傳出名列槍決名單之一，廢死聯盟為他及其他死刑犯聲請釋憲，事後吳表示不同意聲請釋憲，但也逃過一死。

據了解，吳慶陸關押在台中看守所，2018年發現胃癌末期，他卻拒絕醫師建議，不做化療。他因為癌細胞擴散疼痛不已，他才轉至培德醫院安寧病房，9月7日病逝。

台中看守所表示，吳慶陸在所內表現正常，去世後立刻通知家屬，法醫相驗後家屬也沒有意見，已領回遺體回家辦後事。

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