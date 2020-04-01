來自媽祖的祝福！　 善化慶安宮奉媽祖指示致贈4500張額溫卡讓學童開心防疫

▲台南善化慶安宮委員廖珮伶，代表免費發送「額溫檢測卡」給轄境7所國小學童每人一張。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

哇！是「額溫檢測卡」耶！學童收到這張防疫卡時開心不已，因新冠肺炎疫情蔓延，善化慶安宮媽祖聖示，為照護轄境學童健康，特致製作4500張「額溫檢測卡」；免費發送給善化區轄境7所國小學童每人一張防疫卡。

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1日一早善化慶安宮總幹事魏素珍、委員廖珮伶，帶著媽祖的祝福「防疫卡」前往轄境7所國小發送，在清明連假前發送到每1位學童的手裏，孩童們說：「這是今年兒童節最特別的禮物」。

這張額溫檢測卡，可以初步篩檢，卡片上一共有3種溫度，分別是36、37、38，只要把卡片貼在額頭上，等5至10秒，就會顯是額溫，總幹事魏素珍提醒，如果額溫卡測出來是37、38，因為卡片沒小數點，一定要拿體溫計複檢並迅速安排就醫。

日前善化慶安宮管理委員會主委張志勝向媽祖擲筊請示，媽祖特囑咐於國曆4月10日（農曆3月18日）起辦理「靈寶迎王息瘟消災祈安福醮」，將在慶安宮廟埕設壇舉辦法事，向上蒼祈求安定。主委張志勝說，法事由董監事會陪同法師參拜，不會拒絕信徒前來參拜，不過，人群聚集地點仍請信徒配合相關防疫動作。

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