黃偉哲防疫超前部署　藍軍：防疫不要自滿！

▲國民黨團書記長王家貞議員，呼籲民眾略為犧牲個己的自由方便，以保護自己、保護家人及社區防疫安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

憂心搭乘校車學生不戴口罩，會成為防疫破口？台南市議會國民黨團書記長王家貞，請教育局超前部署發「強制令」，拖了一個禮拜教育局回覆一份建議公文，黨團想了解居家隔離檢疫人數，衛生局也不肯直言，王家貞請黃偉哲市長要超前部署，防疫不可自滿！

王家貞指出，台南市跟確診患者有接觸的居家隔離人數已達115人，台師大住宿生搭公車生活單純的年輕人都會確診，可見病毒的無所不在。黃偉哲市長若有感於市民對他的肯定，防疫分數可以80幾分，就更該超前部署！連醫生都示警，17年前SARS防疫崩潰就在４月！值此清明連假，不論中央、地方政府和民眾，絕對不能掉以輕心。

王家貞指出，新冠肺炎禍害全球，確診死亡人數不斷攀升，看看歐美防疫慢半拍，現在的慘況。民進黨政府上半場打了一手好球，下半場防疫就更要嚴謹守住，可是看著國內不但境外確診增加，本土確診也有多起找不到感染源，讓大家頗為憂心，黨團想了解台南市居家檢疫和居家隔離的人數，衛生局一再推說涉及個人隱私不能公布，1日再追問，衛生局長先是說，公布權責在市長黃偉哲身上，拖了一個多小時才回覆早就可以公開的資訊以為民眾警戒！台南市目前有115人居家隔離、2533人居家檢疫、350外籍人士居家檢疫由外事警察負責。

王家貞表示，根據衛生局公布的資料，台南市跟確診患者有接觸，必須要居家隔離的人數就破百，達到115人，自國外留學、旅遊回國須居家檢疫的2533人，350為外勞須居家檢疫，由外事警察負責，台南市民有權利了解這些跟己身有關的疫情資訊，衛生局不該隱知而不報，民進黨政府不要只會批評中國大陸隱匿病情，不論中央或地方政府，為了防疫更應讓疫情資料透明化，也讓民眾有警覺性。

王家貞強調，為關心孩子健康，台南市國民黨團接獲民眾陳情，建請台南市教育局要求孩子搭校車一定要搭口罩，在3月20日請教育局超前部署發強制令，教育局拖了一個禮拜，才在3月27日回了一份建議學校校車戴口罩公文，防疫當頭時間點很重要，台師大年輕的孩子，生活單純，住宿舍搭公車，也會染疫確診，足以證明密閉車廂內戴口罩，早就該是必要的防疫措施！疫情燃燒正在方興未艾不見盡頭，保護青少年只可多做不要怕麻煩，這麼簡單的一件事竟然拖了一個禮拜，還只用「建議」？哪裡算是防疫超前？非要等到4月1日今天中央下令嗎？

王家貞強調，醫生都示警，17年前SARS防疫崩潰就在4月，值此清明連假，政府和民眾，真的要提高警覺，黃偉哲市長絕對不能防疫拿80幾分就自滿，因為還有十幾分的進步空間，想到防疫破口，立刻就該補強以保護市民！防疫沒有最好，只有更好！鄉親百姓的安危要靠市府團隊的鼓足全力全面作戰！

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