師大學生確診師培急喊停　附中家長：沒有什麼比防疫更重要

▲台師大一名學生確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學一名學生昨日確診，師大附中家長會今（1日）證實，昨日已主動聯繫台師大，希望師培生暫緩到校實習，認為「沒有什麼事情比防疫更重要」，希望一切待疫情結束後再繼續。

新冠肺炎疫情延燒至校園，指揮中心昨日證實，案322為20多歲男性，初步掌握接觸者共13人，感染源與活動史待釐清。台師大也出面說明，校方於30日晚間接獲通知，某系學生確診新冠肺炎，該生宿舍已進行消毒。對此，許多高國中生擔心疫情影響，希望暫緩實習及師培等。

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台師大學務長林玫君說明，目前已接獲實習合作的部分高國中來電通知，先暫停本校大四生觀課措施，該校尊重其決定，關於進一步細節，因本校正配合疫情調查，釐清相關接觸者情形，故暫不對外說明。

▲台師大學務長林玫君。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市高中家長會聯合會副總會長、師大附中家長會長鍾坤志表示，昨日一了解此消息後，就已主動聯繫台師大，希望能暫緩師培交流，他坦言，師大附中為師大體系實驗中學，雖然比較為難，但沒有什麼事情比防疫更重要，因此還是希望可以暫緩目前師培的學習，而師大也尊重附中的決定。

鍾坤志說明，在疫情剛開始時，兩校師培交流人數就已比往常少，現在又有這麼多的不確定因素，因此認為師培沒有必要要在這個時候做，「學習的事情可以另外安排，面對目前的非常時期，該暫停的還是該暫停」。