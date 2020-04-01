公園忽冒出2墓碑　居民見死亡日期「2020年9月」全嚇歪

▲草地上忽然冒出墓碑。（圖／微博／平安江蘇，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

清明節將至，許多人都會回老家掃墓、祭祖。蘇州昆山冷家灣附近一片草地上，日前竟忽然出現2座墓碑，且上方所記載的死亡時間竟是「未來」的2020年9月，嚇得附近民眾惶惶不安趕快報警。

據陸媒《搜狐新聞》報導，在大陸江蘇省蘇州崑山冷家灣附近，一名陸姓民眾早上到公園運動時發現，原本空曠的草地上竟多出了2座墓碑。陸姓民眾表示，「我們心裡總覺得不舒服，都在議論，指指點點，但沒有人敢靠近那個墓碑。」

由於當地的相關規定，民眾不得隨意設立墓碑，因此附近居民便通報警察處理。警方在調查後指出，墓碑上的死亡間是2020年9月、立碑時間也是2020年秋天，而墓碑主人竟然是「查無此人」，且2座墓碑的底座都是保麗龍製成的，周遭的泥土也沒有被翻動過，因此推斷墓碑應該是假的。

警方根據監視器的畫面指出，前一晚有輛貨車行經這片草地，原先載有大量的貨物，但離開時卻少了許多貨物。警方在聯繫車主後才得知，原來這些墓碑是一劇組拍攝用的道具，當天拍完片就移除，後來忘記將「道具」給撤離，所以才引起當地民眾驚恐，最後也聯絡到了拍戲的劇組。

劇組的工作人員表示，「墓碑是我們自己做的假墓，劇情就是男一遇到了傷心的事情，去他父親的墳前去傾訴」。由於當時劇組並沒有先通知當地的相關部門，加上人員、車輛等問題，導致假墓並沒有及時清理，所以才會有這場鬧劇。

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