黃金印鈔機「15天回本上億」　口罩、呼吸機生產線24H火力全開

▲疫情爆發後，大陸有上萬家工廠快速轉產口罩，24小時趕工海內外訂單。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

隨著疫情在全球蔓延，大陸上萬家工廠轉向生產口罩。根據大陸官媒環球時報指出，東莞某間口罩工廠透露，「手上有200多個訂單，價值超過1億元（單位：人民幣，同下），生產口罩如同印鈔機，15天就能回本！」

疫情爆發後，大陸許多工廠無法開工，幾乎快活不下去，轉生產口罩物資成為一盞生存明燈，口罩日產能整體已經超過1.16億片！環球時報指出，舉例，大陸東北一間公司短短11天建成5條生產線的口罩工廠，目前出產的N95口罩，從緊張的內需擴大到外需，轉向義大利出口。

▲大陸上萬家工廠24小時生產口罩、呼吸機，如同超級印鈔機。（圖／翻攝 中新網）

該報導指出，大陸前兩個月轉生產線的口罩製造商，高達到8950家，填補巨大的需求缺口。隨著湖北解封，各省疫情穩定，國外開始搶購口罩。 東莞某N95口罩機製造商的銷售經理史星輝表示，「口罩生產機可以說就是印鈔機，目前一只口罩的利潤至少是以前的好幾倍。」目前大陸口罩工廠24小時出貨，根本趕不上新訂單的速度！

▲全世界向大陸訂購呼吸機，供不應求。（圖／翻攝 新湖南）

除了口罩，這次疫情病毒，對感染者肺部有極強攻擊性，救命的呼吸機也陷入全球性缺貨，大陸相關工廠日夜不停地為各國生產呼吸機。根據彭博引述報導，「現在世界上沒有一個國家，不想從中國購買呼吸機。」舉例，生產呼吸機的大陸公司誼安醫療系統股份有限公司，從疫情爆發後，該公司的生產線便開始24小時不停地為海內、外訂單開工，分早中晚三班，甚至調配研發人員上生產線，供不應求。

▲世界各國參照大陸轉產模式，鼓勵大型企業轉生產醫療物資。（圖／翻攝 中新網）

新浪財經報導指出，現在海外各國動員企業轉產防疫物資。舉例，英國向勞斯萊斯、福特、本田和捷豹等車企發起呼籲，希望能轉產呼吸機以解燃眉之急，美國通用和福特兩大汽車製造商也考慮，如何協助生產醫療設備，特斯拉也開始生產呼吸機。西班牙時尚產業Zara母公司，也緊急調整生產線改產口罩。

阿里巴巴大數據資料顯示，近一個月以來，全球買家對口罩、消毒洗手液、測溫儀等疫情相關產品的購買意願大幅提升。其中，醫用口罩買家需求增長13769%，洗手液需求環比增長7360%，測溫儀市場需求環比增長4306%，平時供貨持平的醫療物資，成為最賺錢金雞母。