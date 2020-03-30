「停止ECFA窒息台灣經濟 」陳明通：盼陸方別再操弄台灣

▲大陸是否會停止ECFA窒息台灣經濟？陸委會主委陳明通表示，希望對岸不要停止。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／台北報導

大陸是否會停止ECFA窒息台灣經濟？陸委會主委陳明通今30日在立法院內政委會表示，希望大陸不要再操作台灣「以武拒統」、「以疫謀獨」，這會讓台灣人民非常反感，目前高民調也反應台灣民眾心聲。

民進黨立委賴惠員質詢時表示，「ECFA即將到期，大陸可能用窒息經濟，來箝制台灣經濟發展。」對此，陳明通回應，ECFA當初談有很多爭議，需要再調整，大家也會希望能維持下去。

▲陸委會最新民調，有七成台灣民眾認為大陸不友善。（圖／記者任以芳攝）

眼下兩岸關係十分嚴峻，台灣最新民調顯示，有76%人認為大陸對台灣不友善， 美國通過台北法案，也讓大陸不滿。面對多方複雜情況，陳明通強調，「先前陸委會曾在國安會報曾預判，大陸對台灣維安有升高影響。希望政治歸政治、經濟歸經濟，不希望對岸停掉。」

▲大陸經濟受疫情衝擊，陸委會表示，隨時關注台商動態。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

受到疫情衝擊，大陸經濟急凍 台商又該何去何從？民進黨立委黃世杰表示，「依照台灣目前狀況，從大陸進口零組件、原物料進都有問題，相關單位是否有預警？」

海基會董事長張小月表示，「美中貿易戰之後，很多台商要回台，重新商業佈局。」大陸雖然全面復工，湖北是11日復工，但是產量不高，現在大概是不到三成，面臨工人短缺，物料、零件供應不足，訂單下滑現金休案問題，正是吸引台商回來最好機會。

張小月說，根據經濟部資料，目前有四百多家台商願意回來，預估將有九千兩百多億投資。未來如何拉動台商回流，維護兩岸經濟順暢發展，陳明通再三強調，關於ECFA後續談判，「維護兩岸，關係造福國人，我們會隨時準備。」