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有外國人從街上被抓走！香港夫妻搭台灣包機逃離秘魯　回憶：氣氛像打仗般緊張

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▲▼台灣第二批包機載秘魯55台人！助4國84旅客離境　新加坡外長感謝。（圖／外交部）

▲台灣第二批秘魯包機助4國84旅客離境。（圖／外交部）

本報訊

新冠肺炎全球擴散，秘魯自本月16日起宣布進入緊急狀態，全面封鎖海、陸、空邊境，在80名仍滯留的港人中，其中10人昨日以BNO護照乘搭英國包機飛抵倫敦，今（1日）下午將從倫敦返抵香港，成功逃離險境平安歸來。

《香港01》電話越洋訪問一對剛自費4000美元（兩人機票）搭乘台灣包機「逃離」秘魯的港人夫婦，親述被困秘魯的驚恐日子以及當地社會的「抗戰」狀態。他們心有餘悸地慨嘆，從被困酒店，到不停打電話求助，再到成為第一班成功離開當地的香港人，「整個過程好似逃難」；又憶述酒店後期出現食用品緊絀情況，酒店外氣氛更如臨大敵，時而傳來外國旅客懷疑染疾而被政府人員帶走的消息。

港人王先生、王太於1月10日開始出發往南美旅行，3月初遊完阿根廷後進入秘魯，豈料疫潮來襲，形勢急轉直下，3月16日秘魯宣布進入緊急狀態，封關鎖國，王生、王太與其他國家遊客一樣被敕令不准踏出酒店半步，突然間好像失去掌控自己命運的能力，「（27日）聽到秘魯政府宣布鎖國延長多14日，跟住又聽到外面好多人中招（染病），當下真的好怕，因為萬一酒店有人染病，我們就會被隔離1至3個月，跟住又聽到有香港人死亡、又有美國人在街上（懷疑染病）被帶走，那幾日精神壓力好大……」

王生、王太的驚惶無措，除了心理壓力，還要面對求生資源的短缺：「被困酒店12日，酒店內的資源愈來愈緊絀，最後連食物都開始不夠，每日三餐餐餐不是吃叉鷄飯，就是吃叉鵝飯，可見已經無其他食物供應。」

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情擴散全球。（圖／路透社）

酒店之內儼如「囚牢」，酒店之外又如何？王先生形容，「氣氛好似打仗般緊張」。他透過多個手機社交群組與不同國籍和地區的遊客群溝通，「知道有外國人被人從街頭捉走，酒店都叫我們千萬不要外出」。他認為，64歲香港男遊客在被隔離期間心臟驟停離世，很可能與心理壓力太大有關，「十幾日足不出戶，窩在酒店，你覺得心情會怎樣？人長期處在緊張氣氛下，很容易出事。」

自保的最佳方法就是盡快脫離險境，王生、王太打了很多電話到不同的領事館求助，查詢可離開秘魯的方法，最終有美國簽證的他成功在3月29日搭上台灣的包機，離開了庫斯科，抵達邁阿密，再前往倫敦，將於4月3日回港。他批評秘魯政府禁止遊客自由離境的做法，「實在不應該這樣對待遊客，需要經濟時叫遊客來，但一出事就不管遊客死活，整個過程無特別照顧過我們這些外來遊客。」

他又批評港府遲遲不向他們伸出援手，「等到有人死掉（一名64歲港人在被隔離期間心臟驟停離世），之前也理都不理，我們都有交稅！」他說，一開始已打電話給港府求助，但職員只幫他們聯絡中國駐當地大使館，「叫我們留在酒店，結果（滯留港人）一個又一個出事。」


【本文獲《香港01》授權轉載。】

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