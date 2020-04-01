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陸版悍馬車復工復產　軍事迷：「猛士系列」可PK美軍悍馬

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▲▼大陸版悍馬軍用車迅速恢復生產（圖／翻攝　寰球前沿觀察）

▲大陸版悍馬軍用車，迅速恢復生產（圖／翻攝　寰球前沿觀察）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地開始復工複產工作，軍事生產也面動起來。根據大陸媒體寰球前沿觀察釋出照片，東風公司新生產的「猛士系列」高機動軍車，都快塞滿停車場。軍事迷也認為，大陸軍車「猛士系列」已經可以和美軍悍馬和JLTV相媲美的高機動越野車族。

說到越野車，很多人都會想到美國的悍馬，悍馬是美國GM公司生產的一個汽車品牌，主要生產軍用車和越野車。近十年，大陸東風擔任專門生產大陸版悍馬軍用車的重要任務，並且成為第一品牌。日前受到疫情衝擊，短暫停工，近日恢復生產，馬上交出準確的軍車訂單。

▲▼大陸版悍馬軍用車迅速恢復生產（圖／翻攝　寰球前沿觀察）

▲大陸版悍馬軍用車，「猛士二代」與三代的生產線一併進行。（圖／翻攝　寰球前沿觀察）

根據寰球前沿觀察報導，新開的生產線上「猛士二代」與三代的生產線一併進行。「猛士二代」已開發出多款變形車，可以搭載多種武器裝備，有中口徑榴彈炮、火箭炮、無人機和偵察雷達等等，為解放軍新型突擊戰鬥班組提供伴隨火力支援和資訊支撐。

「第三代猛士」高機動車系列相比第二代，外形和內在也有很大的變化。之前，曾進行寒區試驗，並且配備車輛資訊化裝備，可直觀感知車輛狀態以及對車輛進行數位化操控。「第三代猛士」還能配備更多的模組化頂置武器站，人員可在車內資訊化終端實施遙控。

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