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公園一夜之間多兩座新墓碑！　一看「死亡時間、立碑時間」發毛

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公園一夜之間多兩座新墓碑！　一看「死亡時間、立碑時間」發毛。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

▲目擊者說，大家議論紛紛，但都沒人靠近。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市崑山市冷家灣居民早起運動時發現，公園一片原本空曠的草地上，一夜之間突然多出兩座新的墓碑，且上頭的「死亡時間」和「立碑時間」讓人看了頭皮發麻，後來傻眼真相曝光。

《荔枝新聞》報導，事發於26日，一名目擊者陸先生說，「我們心裡總感覺不舒服，都在議論，指指點點，但是沒有人靠近那個墓碑。」根據相關規定，墳墓是不可以隨意豎立，居民們馬上報警。

民警趕到後，發現這兩塊墓碑有點蹊蹺，上面寫著死亡時間是「2020年9月」，立碑時間寫的是「2020年秋天」。警方隨後根據墓碑上的訊息進行查詢，發現墓主人、立碑人都「查無此人」。

公園一夜之間多兩座新墓碑！　一看「死亡時間、立碑時間」發毛。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

▲▼墓碑原來是劇組的道具。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

公園一夜之間多兩座新墓碑！　一看「死亡時間、立碑時間」發毛。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

警方進一步調查發現，這兩塊墓碑的底座是類似泡沫的材料，周圍的泥土植被也沒有翻動的痕跡，明顯是假的墓碑。究竟是有人惡作劇還是其他原因呢？民警調閱附近監視器畫面。

監視器顯示，事發前一天，有一輛貨車路過這片草地，來時車上明顯有大量貨物，走時車上的貨物卻明顯少了很多，這輛貨車很可能是用來裝墓碑的。

隨後民警找到貨車車主，車主表示，當天車上裝的確實是墓碑，僱傭他的是一個拍戲的劇組。警方第一時間聯繫上了劇組；工作人員稱，「墓碑是我們自己做的假墓，劇情就是男一遇到了傷心的事情，去他父親的墳前去傾訴。」

原來，墓碑竟是劇組拍戲時落下的道具，且也未向當地有關部門報備，原本想拍攝當天就撤走，但因人員和車輛的調動問題，預計第二天再撤離，結果引發議論。民警對劇組工作人員進行批評教育，並及時將道具清除。

▼監視器拍下貨車載運的畫面。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

公園一夜之間多兩座新墓碑！　一看「死亡時間、立碑時間」發毛。（圖／翻攝《荔枝新聞》）

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