高三生半夜被痛醒「睪丸扭轉360度淤血、發紫」　溫鹽水敷半小時恢復色澤

▲醫師說，睪丸扭轉常發生於12至18歲的青少年。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省杭州市18歲高三男學生小吳（化名），最近天天在家上網路課程，緊張地複習功課備戰高考；結果凌晨睡夢中，他突然被痛醒，左側陰囊隱隱作痛，還有些腫大，一就醫才知道是「睪丸扭轉」。醫師提醒，如果突發睪丸疼痛，孩子及家長切不可盲目地自行等待觀察，發現情況後需要及時就醫，否則可能會錯失最佳的治療時間。

《青年時報》報導，小吳當下本想熬到天亮，但是疼痛感不僅沒有減輕，反而逐漸加重，甚至延伸到了左側的腰腹部，只好叫醒父母並告知情況。隨後，他們趕到附近的杭州市餘杭區第二人民醫院就診。

接診的是泌尿外科副主任張承廣，他表示，「小吳手捂褲襠部，額頭上冒著豆大的汗珠，表情異常痛苦。」他立即進行檢查，發現其左側睪丸增大觸痛，托舉後疼痛加劇，詳細詢問情況後，「睪丸扭轉」4個字浮現在他的腦海裡。

▼醫師發現，小吳的睪丸整整扭轉了360度，已經出現淤血、發紫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

隨後的超音波檢查證實了張承廣的推測，結果顯示，小吳的左側睪丸扭轉。此時，距離病發已過去兩個多小時，他一刻都不敢耽擱，立即組織實施急診手術，「必須立即進行手術治療，如果睪丸出現缺血壞死，就有可能要切除了。現在多爭取一些時間，就多一絲保住機會。」

一聽到可能會被切除，小吳和家人著實嚇出了一身冷汗，趕緊讓醫生儘快手術治療。術中，張承廣發現小吳的睪丸整整扭轉了360度，已經出現淤血、發紫，立即將扭轉的睪丸復位，並用溫鹽水濕敷，經過半小時的漫長等待，睪丸色澤終於逐漸轉潤。

在手術室門口緊張等待的父母，得知孩子睪丸保住的消息後，心中的石頭終於落了地。小吳百思不得其解，「我只是睡了一覺，怎麼就發生睪丸扭轉了？」

▼醫師提醒，如果突發睪丸疼痛，需要及時就醫，否則可能會錯失最佳的治療時間。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

張承廣解釋，睪丸扭轉又稱「精索扭轉」，是由於睪丸和精索本身的解剖異常，或活動度加大而引起的扭轉，使精索內的血循環發生障礙，嚴重時可導致睪丸缺血梗死的病理情況。

張承廣說，睪丸扭轉多發生在睡眠中或睡眠後起身時，這是由於睡眠中迷走神經興奮，提睪肌隨陰莖勃起而收縮增加，使其發生扭轉，這個病常發生於12至18歲的青少年。

「目前急診手術探查是睪丸重定行之有效的治療方式，一旦確診，在出現症狀6小時內完成手術，可以大大提高保住睪丸的成功率。」張承廣提醒，如果突發睪丸疼痛，孩子及家長切不可盲目地自行等待觀察，發現情況後需要及時就醫，否則可能會錯失最佳的治療時間。