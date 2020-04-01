陳家欽案「升官大亂鬥」　葉毓蘭：搶抱大腿的此風不可長

▲葉毓蘭接受電台節目專訪。（圖／POP radio提供）

記者張乃文／台北報導

內政部長徐國勇日前以拔擢下屬升官涉偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送北檢偵辦，此事也引發軒然大波。對於警界事務頗為熟知的立委葉毓蘭1日接受廣播節目專訪時提到，警界升官的制度現在變成派系大亂鬥，並直指制度一定要確立，否則都在各顯神通，無心治安、搶抱大腿的「此風不可長」。

葉毓蘭接受電台廣播節目訪問時提到徐國勇與陳家欽的事件，她表示，警政署長身邊有幾個幕僚是過去就存在的事情，也是需要的。不過她認為，這整起事件並不是兩線三升兩線四的問題，只是陳家欽在調整人事上需要更細緻一點。

葉毓蘭說，這件事最大的破口就是曾發生酒駕事件的署長辦公室秘書張博鈞，若沒有他，其他人的升遷都算是合理的。她說明，就像法務部等許多部門、部會也會進行調部辦事。

葉毓蘭也以前總統馬英九時代為例指出，所有警界人士的升遷交給當時警政署長王卓鈞負責，王卓鈞任內有一個升官圖，那時的台北市分局長就成為局長的儲備班。不過，政黨輪替後，沒有那樣的升官圖，產生各種狀況，包括派系大亂鬥、政治力介入等問題。

葉毓蘭指出，「不應該發生這種事」，現在大家都在各顯神通，無心在治安本業，反而搶抱大腿，此風不可長。因此「制度一定要確立」，她直言，若罪證確鑿，就直接停職徹查，但是放風向、用媒體審判這種做法很令人不齒。

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