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大樓管理員離奇墜樓亡　妻整理遺物意外掀出「可疑帳本」惹官司

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▲▼ 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳姓大樓管理員去年意外墜樓身亡後，大樓管委會控告陳和遺孀涉嫌業務侵占3百多萬元管理費。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山區去年發生一起大樓管理員離奇墜樓死亡案，管理員的妻子含淚整理亡夫留在家中的遺物，把一堆大樓帳冊交還給管委會，管委會翻查後赫然發現，死亡的管理員疑似侵吞3百多萬元管理費，狀告管理員和妻子涉嫌業務侵占等罪，但因管理員已死亡，無證據顯示遺孀知情等原因，台北地檢署30日處分不起訴。

據了解，陳姓大樓管理員2019年6月24日下午，被發現陳屍在工作近10年的大樓外，臟器外露，已明顯死亡，檢警會同法醫相驗後，排除他殺，認定為意外事故，陳妻難過地接受這個事實，獨自在家整理遺物，發現很多亡夫當時任職大樓時，被管委會授權製作的帳冊單據，沒想太多，就整批送還給大樓管委會。

接手的管委會仔細翻閱帳冊，赫然發現，陳姓管理員從2011年到2019年間，疑似虧空大樓管理費300多萬元，其中有100多萬元直接匯入陳妻帳戶，因此控告陳與陳妻涉嫌共犯業務侵占罪。

但是陳早已死亡，無法追究，而陳妻本來就把房貸等帳戶交給丈夫保管，從未過問還款來源，且如果陳妻知道亡夫生前涉及不法，理應不會把帳冊原封不動地還給管委會，因此最後以罪嫌不足等理由，處分全案不起訴。

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